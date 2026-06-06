¡Hazaña en Epsom! Christmas Day emula a su padre Camelot y consagra a Ronan Whelan en el Derby Inglés

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El universo de las carreras de caballos experimentó una de sus fechas más memorables este sábado 6 de junio. Mientras la hípica norteamericana centra las miradas en el desenlace de su Triple Corona, el Viejo Continente concentró la atención de los aficionados con la disputa del Epsom Derby (Grupo 1). Esta mítica competencia no solo representa la segunda joya de la Triple Corona de Inglaterra, sino que mantiene el estatus como el Derby más antiguo y prestigioso del planeta.

En esta oportunidad, la pista de Surrey recibió a un selecto lote de 14 potros de tres años, los cuales saltaron a la acción con el objetivo de consagrarse en la gema intermedia del calendario británico. De esta manera, la carrera madre de todos los Derbys del mundo celebró por todo lo alto su edición número 247, en un escenario colmado de tradición y fervor hípico.

Un triunfo con aroma a consagración

El resultado de la prueba consagró el talento del jinete Ronan Whelan, responsable de guiar con maestría al selecto hijo de Camelot, Christmas Day. El corredor de origen irlandés cruzó la meta en ganancia y dejó en el segundo puesto a Maltese Cross (11), mientras que James J Braddock (10), Bay Of Brilliance (6) y Alderman (2) completaron, en ese orden, la pizarra electrónica de la competencia. Con este triunfo, el profesional de la fusta firmó su primer éxito en la millonaria y exigente contienda, un hito que marca un antes y un después en su trayectoria dentro del hipismo europeo. El tiempo definitivo del compromiso fijó el cronómetro en 2:43.75 para el tradicional recorrido de los 2.400 metros.

Por su parte, el preparador Aidan O'Brien ratificó su dominio absoluto en las estadísticas internacionales. Con este nuevo lauro, el reconocido profesional de los entrenamientos inscribe su nombre en los libros de récords al transformarse en el primer entrenador de la historia que logra ganar el Epsom Derby en ediciones consecutivas, una hazaña sin precedentes que agiganta su leyenda en el turf moderno.

Genética de campeones diseñada para la gloria

Más allá del impacto en las pistas, el resultado del Epsom Derby ratifica la supremacía de las líneas de sangre de élite. El flamante ganador es un hijo del semental Camelot en la yegua Beauly, una calificada hija del legendario Sea The Stars.

La combinación genética resalta por su perfección para las exigencias de este trayecto. El propio Camelot inscribió en el pasado su nombre en la lista de ganadores de esta misma prueba y, con este resultado, emula a su línea al engendrar a un nuevo monarca del Derby. Asimismo, la presencia de Sea The Stars como abuelo materno completa un pedigrí de altísima pureza, estructurado y seleccionado exclusivamente para dominar la exigente topografía de Epsom.