¡Cátedra en la grama! Classic Q se consagra con una magistral victoria en el Just a Game (G1) en Saratoga

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Este sábado 6 de junio, la acción hípica se traslada al hipódromo de Saratoga para la celebración del Belmont Stakes Day. El programa consta de 14 carreras e incluye siete pruebas selectivas de Grado; el plato fuerte de la jornada es la edición 158 del mítico Belmont Stakes (G1), gema que cierra la Triple Corona de los Estados Unidos.

El programa clásico de Grado rompió fuegos en la séptima competencia con el Just a Game Stakes (G1), una prueba reservada para yeguas de cuatro y más años en distancia de una milla (1.600 metros) sobre la pista de grama. Ocho competidoras ratificaron su inscripción en busca de la atractiva bolsa de $500.000 a repartir.

Belmont Stakes Day: Ganadora Just a Game (G1) Saratoga Datos Hípicos

La victoria correspondió a Classic Q (1), conducida por el astro boricua John Velásquez y presentada en óptimas condiciones por Mark Casse, para los colores del Barber Gary Blue Crevalle RA.

Desde el momento de la partida, la pupila de Casse se apoderó de la vanguardia y mantuvo el liderato a lo largo de todo el trayecto, de modo que cruzó el espejo con una holgada ventaja.

Los parciales que marcaron el ritmo de la prueba registraron 23.62 para los primeros 400 metros, 47.17 en la media milla, 1:10.09 para los 1.200 metros y un tiempo de paso de 1:21.27 en los 1.400, para finalizar el crono en 1:32.84 para el recorrido de la milla.

La valiosa corredora es una hija de Classic Empire en Lovely Em, por el influyente Scat Daddy. Tras un breve ayuno profesional de 36 días sin actividad oficial, reapareció por la puerta grande y sumó el quinto triunfo de su campaña en 15 salidas a la pista.

El éxito de Classic Q reportó un dividendo de $14.44 a Ganador, $6.66 a Placé y $4.00 a Show. El resto de las posiciones rentadas de la pizarra se completó con Mandanaba (4) en el segundo lugar, Segesta (3) en el tercero, Deep Satin (8) en la cuarta casilla y And One More (5) en el quinto puesto.