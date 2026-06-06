¡Explosión en las taquillas! Buttah y Javier Castellano rompieron todos los pronósticos en Saratoga

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El óvalo de Saratoga se transformó este sábado en el epicentro del turf continental con la celebración de una maratónica jornada de 14 competencias. El gran foco de atención de la fecha radica en la edición número 158 del Belmont Stakes (Gr. 1), la mítica gema que en esta oportunidad reúne a nueve calificados tresañeros sobre una distancia modificada de 2.000 metros. La actividad en los mostradores comenzó desde tempranas horas de la mañana, en una tarde de gala que ya depara grandes emociones y dividendos astronómicos para los aficionados.

Hasta el momento se cumplieron las primeras seis competencias del programa, un tramo inicial donde el consecuente látigo venezolano Javier Castellano desempeña un papel protagónico. El oriundo de Maracaibo firmó un total de cinco compromisos para la reunión y, a la altura de la sexta carrera de la tarde, concretó su tercera aparición sobre la pista neoyorquina.

Un "batacazo" ensordecedor en la arena

La sexta prueba del orden oficial correspondió a un exigente allowance con una atractiva bolsa de 120.000 dólares en premios. El llamado original convocó a 14 ejemplares de tres y más años para un veloz trayecto de 1.300 metros en la pista de arena principal; sin embargo, la nómina se redujo a 13 competidores tras el retiro de última hora del ejemplar Playa del Mar (1).

El desarrollo del evento deparó un desenlace electrizante. Al momento de girar el último codo e ingresar en el derecho definitivo, el conducido por el criollo Castellano, un tordillo de cuatro años bautizado como Buttah (3), arremetió con fuerzas para entablar una fiera lucha contra el veloz Village Person (2). Tras unos metros de intensa exigencia física, el pupilo del preparador Ilkay Kantarmaci dominó a su rival y sentenció un cuerpo claro de ventaja en la propia sentencia, un resultado que se erige como la sorpresa más descomunal de la jornada sabatina.

La competencia se disputó bajo un tren de carrera sumamente severo, con parciales de 21.60 para los primeros 400 metros, un violento 44.05 en la media milla y un registro de 1:09.09 para los 1.200 metros. Con esta demostración de coraje, el hijo del semental Leofric en la yegua madre Salty Little Sis conquistó el cuarto éxito de su campaña tras 19 presentaciones públicas. La pizarra oficial del compromiso la completaron Village Person (2) en el segundo puesto, Local Knowledge (5) en la tercera casilla, Yo Banana Boy (4) en el cuarto lugar y Caldo Candy (6) en el quinto peldaño.

Terremoto en las taquillas y marcas de por vida

La victoria del tordillo estremeció los cimientos de las tribunas debido al nulo favoritismo que ostentaba en la previa. El impacto financiero quedó en evidencia al revisar los reportes de juego en Nueva York: de un fondo total de $1.117.277 apostados de forma directa a la posición de vanguardia, el sorpresivo Buttah apenas recibió el respaldo de $30.936. Esta ausencia de apoyo generó una auténtica conmoción en las taquillas, donde el pupilo de Ilkay Kantarmaci devolvió dividendos de $60.66 a Ganador, $23.28 a Place y $10.48 a Show.

Más allá del impacto económico, el triunfo reviste una importancia histórica para la trayectoria de Javier Castellano en el Norte. A falta de dos compromisos de carácter selectivo por disputar en el resto de la cartelera, esta fotografía representó la victoria número 5.984 para el jinete zuliano en los Estados Unidos. Con este logro, el venezolano se colocó a solo 16 lauros de alcanzar la mítica cifra de los 6.000 éxitos de por vida, al tiempo que superó la barrera de los 5 millones de dólares producidos para su cuenta individual en la presente temporada.