"No tuvimos otra opción": Descubre cuál fue la decisión de los comisarios con el favorito de Aidan O'Brien en el Epsom Derby

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Un vuelco dramático sacudió la resolución de la edición 247 del Epsom Derby (Grupo 1). Tras una exhaustiva deliberación, la Autoridad Hípica Británica (BHA) declaró oficialmente como "no corredor" (retirado) al cotizado potro Benvenuto Cellini, decisión que alteró por completo los resultados de las apuestas y abrió una intensa controversia en torno al inicio de la prueba más importante del turf europeo.

A pesar de que la caballeriza de Aidan O’Brien aseguró más tarde la victoria gracias a la solvencia de Christmas Day, su principal carta, Benvenuto Cellini, vivió un calvario en las puertas de salida. El cotizado favorito de la prueba sufrió un severo contratiempo al momento de la largada, cuando atrapó de forma parcial su extremidad posterior izquierda en la estructura de los cajones. El percance impidió un inicio equitativo respecto al resto del lote, una irregularidad flagrante que forzó la inmediata actuación del cuerpo de comisarios.

Una odiseza estéril sobre la pista de Epsom

A pesar del percance inicial en el aparato, Benvenuto Cellini completó el recorrido bajo un desarrollo sumamente adverso. El purasangre experimentó una salida tortuosa y quedó relegado hacia la parte posterior del lote durante los primeros tramos del trayecto. Su jinete buscó una reacción y el caballo avanzó con fuerza a falta de dos furlongs (400 metros) para la sentencia.

Sin embargo, el esfuerzo resultó en vano. Poco después de su avance, el corredor quedó totalmente sin espacio entre los rivales y su resistencia física se debilitó a falta de un furlong (200 metros) para la línea de meta. Esta secuencia de contratiempos en la pista fue el resultado directo del enganche de su pata en los cajones de salida, factor que destruyó cualquier oportunidad de éxito para el millonario lote.

La voz de la autoridad: "No tuvimos otra opción"

Ante la gravedad de los hechos, el jefe de comisarios de la BHA, Shaun Parker, compareció ante los medios de comunicación para esclarecer los motivos técnicos que forzaron la anulación del ejemplar para efectos legales. El funcionario detalló los elementos evaluados durante la investigación oficial posterior a la competencia.

"No tuvimos otra opción", afirmó con contundencia Shaun Parker al explicar la resolución de los stewards.

El representante de la BHA argumentó que, tras revisar los videos y las evidencias físicas del aparato, los comisarios determinaron que el ejemplar de tres años no gozó de un inicio justo ni reglamentario, lo que obligó a amparar a los aficionados y retirar al purasangre de los registros oficiales del Derby.

Fuerte impacto en las taquillas de juego

La aplicación de esta medida reglamentaria provocó un terremoto financiero en las agencias de apuestas de Gran Bretaña. En el instante preciso de su exclusión, Benvenuto Cellini defendía una cotización de 3/1, consolidado como el principal favorito del público apostador.

Debido a su condición de no corredor, las autoridades ordenaron la ejecución inmediata de la Regla 4 del reglamento de apuestas. Esta normativa estipula una deducción severa de 25 peniques por cada libra esterlina invertida en las jugadas ganadoras de la carrera, una medida destinada a equilibrar los dividendos tras la ausencia de la carta principal de la competencia.