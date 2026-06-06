¡Pasó en las manos! Book’em Danno logra el bicampeonato en el True North Stakes (G3)

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El óvalo de Saratoga albergó el segundo compromiso de Grado en su cartelera sabatina durante la octava carrera del programa. Con una hora oficial de partida fijada a las 3:25 de la tarde, los aficionados disfrutaron de una vibrante edición del True North Stakes (Gr. 3). La prestigiosa competencia repartió una atractiva bolsa de 400.000 dólares en premios para ejemplares de cuatro y más años, quienes midieron fuerzas en un veloz trayecto de 1.300 metros sobre la pista de arena principal.

Esta segunda prueba selectiva de la jornada en Nueva York sirvió como antesala de lujo antes de la disputa del Belmont Stakes (Gr. 1). El evento presentó en la previa un duelo electrizante entre el veloz Book’em Danno, gallardo ganador de la edición de 2025 bajo la conducción del jockey mexicano Paco López, y el maduro cincoañero Bentornato. Este último, pupilo del destacado entrenador venezolano José Francisco D’Angelo, reapareció en las pistas tras un ayuno profesional de 71 días y contó con los servicios del astro boricua Irad Ortiz Jr.

Velocidad pura en la arena y un desenlace de infarto: Saratoga

Una vez que el juez ordenó la partida, el veloz Bentornato saltó raudo a la punta en busca de una victoria de punta a punta. El conducido por Irad Ortiz Jr. impuso condiciones desde el arranque e impuso parciales prohibitivos sobre la arena de Saratoga: registró un violento 21.76 para los primeros 400 metros, detuvo el crono en 43.44 para la media milla y marcó un registro de 1:07.95 en los 1.200 metros, antes de completar el tiempo global de 1:14.79 para la distancia total.

El tren de carrera cobró factura en el derecho definitivo. Bentornato (3) y Listenupshance (4) protagonizaron un enconado duelo por la supremacía de la prueba, un desgaste físico que aprovechó a la perfección el jinete Paco López. Sobre los metros finales, el fustigador mexicano llamó a reaccionar a Book’em Danno (6), ejemplar que pasó de largo con solvencia y cruzó la sentencia en ganancia, con su piloto prácticamente parado en los estribos en señal de superioridad.

Doblete histórico y números de campeón

Con este contundente triunfo, el noble corredor inscribió su nombre en los libros de récords de Saratoga al conquistar tan importante competencia por segundo año consecutivo. Bajo la impecable preparación de Derek Ryan, el valiente purasangre elevó sus números profesionales a 11 victorias tras 18 presentaciones públicas en los Estados Unidos.

El defensor de los colores del Stud Atlantic Six Racing LLC ratificó su jerarquía en la distancia y dejó en las taquillas de juego dividendos de $5.72 a Ganador, $2.92 a Place y $2.42 a Show. En el plano genético, el bicampeón del True North Stakes es un calificado hijo del semental Bucchero en la yegua madre Adorabella, una línea materna descendiente del recordado campeón Ghostzapper que confirma la aptitud pistera de su linaje.