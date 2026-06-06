¡Qué clase de galope! Englishman empata el récord de pista al ganar el Woody Stephens (G1)

Suscríbete a nuestros canales

El Festival del Belmont Stakes 2026 sigue su curso este sábado 6 de junio con la celebración de varias carreras selectivas, dentro de la cartelera de catorce carreras. El Woody Stephens Stakes (G1), emblemático evento que ha tenido cabida en este grupo de pruebas selectivas, tuvo hoy un desenlace veloz y maravilloso, pues el tresañero Englishman le ha propinado una paliza a sus oponentes en los 7 furlongs (1,400 metros) sobre arena.

Montado por José Ortiz para el establo de Cherie DeVayux (la misma dupla que va con Golden Tempo en la tercera carrera de la triple corona), el potro fue todo un volcán en la recta final, al imponer el paso superior y terminar la contienda en 1:20.40, para empatar el récord de pista que está implantado desde 1978 por Darby Creek Road.

Englishman todo un caballero de la victoria en Saratoga

Después de perder su invicto en la Pat Day Mile (G2) ante Crude Velocity (que salía de favorito en esta oportunidad), Englishman tuvo el mismo descanso que su archienemigo, el cual salía a su lado por el puesto 6.

Pero, los planes para Crude Velocity, inderrotable en tres actuaciones, no salieron como lo esperaba su entrenador Bob Baffert. La velocidad esta vez corrió por cuenta de Solitude Dude, el cual acompañado por el propio Englishman, salió en un violento :21.98 para los primeros 400 metros y siguió en :43.97 la media milla.

En el momento en que parecía que tanto el puntero Solitude Dude como su escolta Englishman, entregarían la guardia para darle paso al favorito Crude Velocity, el panorama tomó otro ambiente, pues el que siguió hacia la meta en plan victorioso fue Englishman, que entró de primero en la recta final sin tener oposición alguna.

La victoria de Englishman se sella con el tercer fraccional: 1:07.56 para 1,200 metros. Allí, los enemigos no tenían nada que buscar. Con apreciable ventaja, el hijo de Maxfield se queda con el primer puesto e iguala una marca de pista que el próximo 8 de agosto cumple 48 años de haber sido implantada. En aquella ocasión, Darby Creek Road, tresañero también, recorrió la distancia en 1:20.40 con 113 Libras. En cambio, Englishman corrió esta vez con 124 Libras.

El resto de lugares en la pizarra fueron para Crude Velocity, que sostuvo el segundo en foto sobre Obliteration y cuarto fue Gilded Bandit.

Englishman, por Maxfield en In It For The Gold, lleva ahora campaña de cuatro salidas con tres primeros y un segundo. Es propiedad del C R K Stables LLC y fue criado en Kentucky por el Fifth Avenue Bloodstock.

En las apuestas, Englishman devuelve $10.56, $3.96 y $3.08. Crude Velocity paga $2.86 y $2.44, mientras que Obliteration cierra con Show de $3.62.