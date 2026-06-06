Deterministic marca récord y conquista nuevamente el millonario Manhattan Stakes (G1T)

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El césped externo del hipódromo de Saratoga fue el escenario de una auténtica exhibición de clase este sábado 6 de junio, durante la celebración del prestigioso Manhattan Stakes (G1), dotado con una bolsa de $1,000,000 en una distancia intermedia de 1 3/16 millas (1.900 metros).

En una demostración de pura categoría, el imponente Deterministic —defensor del título obtenido en 2025— volvió a lucir sus mejores galas. Conducido de forma magistral por Kendrick Carmouche y bajo el impecable entrenamiento de la cuadra de Miguel Clement, el ejemplar se consagró bicampeón del evento y emula su gesta del año anterior.

Una batalla épica en la recta final

La calidad de Deterministic es indiscutible. El millonario corredor arribó a este compromiso precedido por una sólida seguidilla de cuatro victorias en eventos de Grado, entre ellas la edición previa de este mismo Manhattan (G1T), disputada el 8 de junio de 2025 sobre 1.800 metros.

A pesar de afrontar 100 metros adicionales en esta oportunidad, el reto no amilanó al noble hijo de Liam’s Map. Carmouche lo ubicó temprano en persecución del veloz puntero Rhetorical, el cual, bajo las riendas de Irad Ortiz Jr., impuso un ritmo severo con parciales de :22.99, :47.01 y 1:09.83. Sin perderle pisada, Deterministic presionó al líder y, al enderezar hacia la recta decisiva, desató una electrizante batalla tras registrar 1:32.92 en la milla.

El tramo final del Manhattan Stakes se transformó en uno de los momentos más vibrantes de la tarde en Saratoga. Mientras Deterministic lograba quebrar la resistencia de un aguerrido Rhetorical que no cedía, Test Score emergió con fuerza desde el tercer puesto para amenazar a los punteros.

Con el corazón en la mano, Deterministic sostuvo el liderato para cruzar la sentencia con medio cuerpo de ventaja y detener el cronómetro en un espectacular 1:50.50, registro que se establece como récord de pista para la grama externa del óvalo neoyorquino. Test Score se conformó con el segundo lugar, mientras que One Stripe (SAf) y Rhetorical completaron, en ese orden, la Superfecta.

Campaña y números de valor

Deterministic, un descendiente de Liam’s Map en Giulio’s Jewel, eleva su brillante historial a 9 victorias en 15 presentaciones públicas. Defiende los cotizados colores de la sociedad compuesta por St. Elias Stable, Ken Langone, Steven Duncker y Vicarage Stable.

Respaldado por el público como el tercer favorito de la competencia, el ganador devolvió $11.84 a Ganador, $6.72 a Placé y $4.94 a Show. El escolta Test Score reintegró $15.76 y $8.72, en tanto que el sudafricano One Stripe (SAf) completó las combinaciones con un dividendo a Show de $5.68.