La Rinconada: Estos son los retirados de la reunión N°24 del 07-06-2026

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Este primer domingo de junio, a partir de la 1:00 de la tarde en el hipódromo La Rinconada, se tendrá la reunión número 24, con una emocionante programación que trae 14 competencias, entre ellas la XCVIII Clásico Hipódromo La Rinconada (GI), primer paso para la Triple Corona de yeguas, mientras que, el 5y6 Nacional se activará desde la novena carrera de la tarde.

La Rinconada: Retiros Ejemplares Jornada 24

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH), como es habitual cada domingo por la mañana, publica un último listado de los ejemplares que han sido retirados de las competencias debido a razones médicas o decisiones reglamentarias. Esta práctica es fundamental para mantener la transparencia y el bienestar de los caballos participantes.

Los responsables del hipódromo trabajan arduamente para asegurar que todos los ejemplares estén en óptimas condiciones para participar, donde se prioriza siempre su salud y seguridad.

Los ejemplares retirados hasta los momentos en la reunión 24 son:

Carrera 2 #1 Sugar Cane por Hemorragia Pulmonar inducida por el ejercicio.

Carrera 4 #7 Gran Morey por Desmitis ambos miembros anteriores.

Carrera 5 #9 Sr Gato Pardo por Inapetencia.

Carrera 6 #1 Vienna Dinamita por Cólico.

Carrera 7 #7 Practical Vale (USA) por Claudicación miembro posterior izquierdo.

Carrera 12 #9 Verstappen por Disposición Reglamentaria.