De Danierold en 2021 a Mad Max en 2026: Iván Pimentel Jr. reanudó su historial en Coche

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El segundo meeting de la temporada 2026 en el Hipódromo La Rinconada continuó este domingo con la celebración de la reunión número 24. La programación constó de 14 competencias e incluyó una importante prueba selectiva dentro del ciclo del 5y6 nacional.

En el bloque de las competencias no válidas, la tercera carrera del orden tuvo su toque de partida a la 1:50 de la tarde. El llamado fue una Condicional de Reclamo para ejemplares nacionales e importados de 7 y más años, ganadores de hasta tres carreras. La victoria correspondió al veterano de siete años Mad Max, un pupilo del entrenador Henry Trujillo que contó con la conducción del jinete profesional Iván Pimentel Jr. para los colores del Stud "Play Monster".

El hijo del semental Champlain en Vistosa, por Taconeo, que gana de punta a punta agenció un tiempo oficial de 81.4 para el recorrido. Con este resultado, el castaño consiguió el cuarto triunfo de su campaña en un total de 41 presentaciones y reportó un dividendo de Bs. 198,43 a ganador en las taquillas oficiales.

Un regreso esperado tras su campaña en el Norte

Este triunfo posee un significado especial para el jockey zuliano Iván Pimentel Jr., ya que representa su primer éxito en el actual meeting. Asimismo, constituye su primera visita al recinto de ganadores en el óvalo de Coche desde su regreso al país, luego de una campaña de varios años en los Estados Unidos. Su última foto en la arena de Caracas se remontaba al 9 de mayo de 2021, fecha en la cual cruzó la meta en ganancia por intermedio del caballo Danierold.

La trayectoria de Pimentel Jr. en el Norte, de manera específica en el circuito de Gulfstream Park, dejó registros de alta factura. Desde su partida en el año 2022 hasta su retorno a principios de este 2026, el profesional cumplió con un total de 305 compromisos. Durante ese ciclo sumó 22 victorias, 33 segundos y 31 terceros lugares, con una producción económica que superó la cifra de los 700.000 dólares.

Trayectoria de oro en los principales óvalos del país

De esta forma, el látigo marabino reanuda su historial en Venezuela, donde su nombre ocupa un lugar de privilegio con más de 500 triunfos acumulados entre los hipódromos de Santa Rita, Valencia y La Rinconada.

En su bitácora de éxitos resalta la conquista del Clásico Presidente de la República sobre los lomos de Apistos, defensor de las sedas del recordado Hugo Albarrán y bajo la preparación de Fernando Parilli Araujo.