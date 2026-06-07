Por clamor popular: El De Froix será el primer semental de la campeona Fast Sensations

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El óvalo de Coche vivió una jornada de profunda carga emotiva este domingo 7 de junio. En el marco de la reunión número 24 del año, el Hipódromo La Rinconada sirvió de escenario para el último desfile público de Fast Sensations, una de las corredoras más influyentes de la hípica venezolana en la época reciente. La valiosa zaina recibió el aplauso tributo de la afición tras la conclusión de una campaña pistera que dejó una huella indeleble en el turf nacional.

La última aparición oficial de la defensora de las sedas del Stud Mama Adela & Moneyrun ocurrió el pasado 17 de mayo de 2026, en la edición 23 del Clásico "Gustavo Ávila" (Grado I). En aquella oportunidad, bajo los colores del propietario Luis Haddad, la yegua ocupó el sexto lugar de la pizarra en la prueba que dominó Princesa Fina. A pesar del resultado, la campeona finalizó en excelentes condiciones físicas y a escasos cuerpos de la ganadora, lo que permitió planificar un retiro de las pistas en la plenitud de sus facultades.

Con una campaña de notable consistencia bajo la tutela de Ramón García Mosquera, Carlos Radelli y Ricky D’Angelo, y con la guía habitual de Jaime "Pocho" Lugo, la nieta de Thunder Ridge acumuló 13 victorias en 26 actuaciones en la arena de Caracas. Su vitrina selectiva incluye los clásicos de Grado I Sprinters y Gustavo Ávila; los Grado II Senegal, Simón Rodríguez, Gelinotte, Peggy Azqueta y Armada Nacional Bolivariana; así como los Grado III Julián Abdala, Ana María Freudman, Manuel Fonseca Arroyal y Nuestra Señora de Chiquinquirá.

La voz de sus allegados: "El pueblo se enamoró de ella"

Tras el emotivo acto en el picadero de Coche, el periodista Saúl García, miembro del equipo de Meridiano Web, conversó con los propietarios de la campeona, Luis Haddad y Jesús De Araujo, quienes compartieron su orgullo y agradecimiento por el homenaje brindado a la pistera.

"Quiero agradecer al presidente del instituto hípico, Julio León Heredia, y al señor Luis Valdivieso. Desde el primer momento en que solicitamos la posibilidad de despedir a Fast Sensations como se lo merece, por la reina que es, la autoridad no lo dudó ni un minuto. Le agradezco por la inmediata aprobación; esto es un acto que se debe mantener con los campeones que nos da nuestra hípica", afirmó conmovido Luis Haddad.

El propietario destacó además el arrastre popular de la zaina: "Fast Sensations cuenta con más de 100 mil seguidores, algo increíble. Los fanáticos no dejaron de enviar bendiciones, un hecho que me enorgullece enormemente porque comprueba que el pueblo se enamoró de ella tanto como nosotros".

Por su parte, Jesús De Araujo calificó esta experiencia como el logro máximo para cualquier inversionista del turf:

"Esto es un sueño para todo hípico: obtener un ejemplar de esta calidad. Es algo que genera muchas emociones tanto para nosotros como para todo su entorno, desde los caballerizos y el equipo de cuadra, hasta el personal de la televisión. La decisión del presidente del hipódromo fue totalmente acertada. Hay muchos sentimientos encontrados, pero ahora inicia su nuevo rol como madre en el Haras La Primavera, de donde con seguridad saldrá un nuevo campeón".

Destino La Primavera: Un cruce de sangre real por clamor popular

El futuro inmediato de Fast Sensations está escrito en las mejores páginas del elevaje nacional. Luego de una encuesta realizada en redes sociales, donde el público manifestó en un 74% su deseo de ver un cruce con El De Froix, el equipo de asesores de la yegua ratificaron que ese será, en efecto, su primer servicio en el Haras La Primavera.

Este emparejamiento representa un suceso histórico, pues unirá los linajes de dos de los corredores más dominantes del siglo XXI en el Caribe. Cabe destacar que el histórico semental consolidó una de las trayectorias más longevas de la hípica local, con una hoja de servicios que cerró con 17 victorias en 44 salidas.

El De Froix brilló a los 4 años en los clásicos Ejército Nacional Bolivariano (G2) y Guardia Nacional Bolivariana (G2); a los 5 años alzó la Copa Invitacional del Caribe (G1) y la Copa Confraternidad; a los 6 sumó el Clásico Presidente de la República (G1) y la Copa Confraternidad en Panamá; a los 7 se adjudicó el Clásico Simón Bolívar (G1) y el Fuerza Armada (G1); y finalmente, a los 8 años, despidió su campaña con un nuevo lauro en el Clásico Ejército Bolivariano (G2).

Las expectativas en torno al producto de este cruce son inmensas. La combinación de la velocidad nativa de Fast Sensations y la indomable resistencia de El De Froix aportará un valioso e inédito impacto genético para el futuro del turf venezolano.