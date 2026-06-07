Junio abre con un nuevo monto récord: El 5y6 nacional ratifica su tendencia alcista en La Rinconada

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Este domingo 07 de Junio subió el telón de la reunión número 24 en el Hipódromo La Rinconada. El orden oficial presenta un atractivo menú de 14 competencias, cuya máxima atracción será la disputa del Clásico "Hipódromo La Rinconada" (Grado I). Esta prueba selectiva se escenificará dentro del 5y6 nacional, específicamente a la altura de la décima tercera carrera del programa, quinta válida del juego de las mayorías, en el exigente recorrido de 1.600 metros.

Meridiano: Ganadores Cartelera previa al 5y6 La Rinconada

La jornada inició con la victoria de la sieteañera Elorza Princess (número 5), con la monta del jinete Winder Véliz y la preparación de Rubén Lanz. El ejemplar detuvo el cronómetro en 83.4 para los 1.300 metros del recorrido y abonó Bs. 126,82 a ganador.

Luego, en la segunda carrera triunfó la yegua importada Violence And Peace (número 2), conducida por el jockey Yoelbis González y presentada por Oscar Manuel González. La pistera registró una marca de 72.3 para el tiro de 1.200 metros y pagó un dividendo de Bs. 110,00 a ganador.

Asimismo, en la tercera carrera, Mad Max (número 6) se impuso en gran demostración bajo la conducción de Iván Pimentel Jr., en yunta con el preparador Henry Trujillo para los colores del Stud "Play Monster", lo cual reportó un dividendo de Bs. 198,43 a ganador.

En la cuarta del programa, el alazán de cuatro años Gran Victorioso (número 4) gana con la monta de Jaime Lugo Jr. y presentada por Riccardo D'Angelo paró los relojes en 85.4 para el tiro de 1.400 metros y pagó Bs. 218,00 a ganador.

Por su parte, el tresañero importado Cibernético (USA) (número 5) que reaparece luego de 140 días, conducido por Francisco Quevedo y entrenado por Fernando Parilli Tota, triunfó en la quinta de la cartelera. El corredor completó el tiempo de 80.4 para el tiro de 1.300 metros y pagó Bs. 175,64 a ganador.

La sexta carrera de la tarde fue una victoria contundente para la importada Tizn't Anymore (USA) (número 7). En esta ocasión contó con la monta del aprendiz Ángel Ybarra, se adjudicó el triunfo en un tiempo de 86.4 para el recorrido y cruzó la meta por mínima diferencia que incluso originó foto. En taquilla el dividendo fue de Bs 200,90 a ganador.

En la séptima carrera, la dupla de Félix Velásquez y Jorge Salvador se impuso por intermedio de la hija de Jorge Zeta, Ainhoa Del Valle (número 6). La yegua cruzó el espejo con tiempo de 74.1 para el recorrido y en taquilla abonó Bs 523,59.

Para cerrar el bloque de las no válidas, la primera del Loto Hípico arrojó la victoria de Bravucón (número 9). El ejemplar contó con la monta del jinete aprendiz Samuel Yánez, junto al entrenador Fernando Parilli Tota, y en taquilla dejó un dividendo de Bs. 169,32 por concepto de ganador.

Meridiano: Monto Sellado 5y6 La Rinconada

El juego del 5y6 dominical recolectó un monto sellado de Bs. 565.874.750,00, de los cuales Bs. 79.222.465,00 se repartirán entre los ganadores con 5 ejemplares acertados, y para los ganadores con los cuadros con 6 ejemplares, se repartirán Bs. 305.572.365,00.

En la primera válida para el juego de las mayorías, o novena carrera, el triunfo fue para la importada Bingo Bridie (número 8), con la silla de Robert Capriles, y Oscar Manuel González en la preparación. Deja en taquilla Bs. 500,38 a ganador.