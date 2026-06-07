¡Alianza de oro! Fernando Parilli Tota e Ignacio Zubillaga acapararon cinco triunfos en La Rinconada

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El espectáculo del turf venezolano vivió una de sus páginas más brillantes de la presente temporada este domingo 7 de junio de 2026. La reunión número 24 en las instalaciones del Hipódromo La Rinconada desplegó una atractiva cartelera de catorce competencias, donde el punto cumbre fue la disputa de una nueva edición del Clásico “Hipódromo La Rinconada” (Grado I).

El evento no solo abrió el ciclo de la Triple Corona de yeguas, sino que sirvió de escenario para la consagración de una jornada histórica para el entrenamiento, la propiedad y la economía hípica nacional.

La economía del turf en su mejor momento: Cifras de ensueño en el 5y6

El tradicional juego del 5y6 nacional ratificó su extraordinario momento financiero en la arena de Coche. El monto recaudado para esta jornada la cual correspondió a la sexta fecha del segundo meeting del año alcanzó la astronómica cifra de Bs. 565.874.750,00.

Este registro contable representa el segundo récord consecutivo de recaudación para las taquillas legales del óvalo caraqueño, y se consolidó de inmediato como la máxima recaudación en lo que va del mes de junio. El impacto económico se reflejó con fuerza en los dividendos de la afición: los cuadros ganadores que lograron los seis aciertos aseguraron una jugosa recompensa de 5.726,48 dólares, un cálculo establecido bajo el amparo de la tasa de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

La hazaña de Parilli Tota: Cinco fotos para una misma divisa

El plano profesional tuvo un protagonista indiscutible. El entrenador Fernando Parilli Tota inscribió un total de ocho ejemplares en la jornada dominical y concretó la espectacular cifra de cinco victorias, todas bajo la defensa de las sedas del Stud "ZM", propiedad del inversionista Ignacio Zubillaga.

La racha de éxitos se estructuró a lo largo de la tarde a través de los siguientes compromisos:

Primera victoria (Cibernético): El inicio de la cosecha ocurrió en la quinta competencia del orden, un trayecto de 1.300 metros reservado para tresañeras y tresañeros (nacionales e importados) debutantes o no ganadores. El ejemplar Cibernético (Usa) cruzó la meta en ganancia con la conducción de Francisco Quevedo, dejó un registro cronométrico de 80.4 y devolvió un dividendo de Bs. 175,64 a ganador.

Segunda victoria (Bravucón): En la octava carrera del programa, pautada también en distancia de 1.300 metros, el preparador repitió la dosis por intermedio del ejemplar Bravucón. Bajo las órdenes del jinete Samuel Yánez, el defensor del "ZM" detuvo los relojes en 79.2 y abonó en taquilla un total de Bs. 169,32.

Tercera victoria (Tintorero): La racha se trasladó a las competencias válidas. En el marco de la tercera válida para el 5y6, el veterano corredor de seis años Tintorero dictó cátedra en la pista con la monta de Luis Funez Jr. El hijo de la casa completó el recorrido en un tiempo final de 80.3 y obsequió un excelente dividendo de Bs. 793,88 por boleto.

Cuarta victoria (Mora Linda - Clásico G1): La joya de la corona llegó en la décima tercera prueba de la tarde (quinta válida). En la milla del Clásico "Hipódromo La Rinconada" (G1), la tordilla Mora Linda firmó una exhibición de neta superioridad con la guía de Francisco Quevedo. La pupila de Parilli Tota congeló el crono en 100.4 para los 1.600 metros y congeló la taquilla con un pago de Bs. 816,66 a ganador.

Quinta victoria (Kalsa): El cierre del programa oficial ratificó la hegemonía del establo. En la competencia de clausura, la yegua Kalsa selló la quinta fotografía del día para el Stud "ZM". Con la conducción del aprendiz Samuel Yánez, la corredora aseguró el triunfo y otorgó una recompensa de Bs. 358,19 en las taquillas de juego legal.

La jornada de la reunión 24 no solo reescribió las marcas financieras del pool nacional, sino que ratificó la vigencia de la llave conformada por Fernando Parilli Tota e Ignacio Zubillaga como una de las fuerzas más dominantes y efectivas de la hípica caribeña actual.