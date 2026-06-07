¡Bolsillo lleno! El 5y6 pagó más de 5.700 dólares a los seis aciertos en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo La Rinconada tuvo la tarde de este domingo 07 de junio, la realización de la vigésima cuarta jornada de carreras del segundo meeting, con una programación de 14 competencias, entre ellas el XCVIII Clásico Hipódromo La Rinconada (GI), primera gema de la Triple Corona de yeguas.

Meridiano: Monto sellado a repartir en el 5y6 La Rinconada

El juego del 5y6 recolectó un monto sellado de Bs. 565.874.750,00, de los cuales Bs. 79.222.465,00 se repartieron entre los ganadores con cinco ejemplares acertados, y para los ganadores con los cuadros con los 6 de la fama, se repartieron Bs. 305.572.365,00.

La Rinconada: Dividendos ganadores 5Y6 Nacional R24

La primera de las válidas del 5y6 dominical, la ganó la yegua Bingo Bridie (USA) (número 8), pensionada de Oscar Manuel González y la monta de Robert Capriles, el cual dejó un dividendo de 500,38 a ganador en distancia de 1.300 metros con un tiempo de 82 segundos exactos.

Luego, sería el turno de la victoria fue para el cuatroañero Germán Champion (número 4) del entrenador Rafael Alemán Jr. y la conducción de José Gilberto Hernández, con tiempo de 66.4 para 1.100 metros y un dividendo de 169,58 a ganador.

La tercera de las válidas sería para Tintorero (número 10) presentado por Fernando Parilli Tota, y la monta del aprendiz Luis Funez Jr.xxxxxx, el cual logró un tiempo de 80.3 en 1.300 metros, y generó un pago de 793,88 a ganador.

Seguidamente, en la cuarta válida, el ganador fue Regal Holiday (número 5), montado por Jaime Lugo Jr., y preparado por Enrique Javier Martínez para los colores del Stud "Arantxa II", dejó crono de 74.4 para la distancia de 1.200 metros, mientras que en la quinta del 5y6, fue el evento especial y el más esperado como la edición 98 del Clásico Hipódromo La Rinconada (GI), y la vencedora en llevarse la primera gema fue la tresañera Mora Linda (número 7), entrenada por Fernando Parilli Tota y con el látigo Francisco Quevedo sobre los estribos. Dejó un tiempo de 100.4 para la milla (1.600 metros) y abonó 816,66 a ganador.

El cierre de la jornada deparó el triunfo de la cuatroañera Kalsa (número 5). La corredora impuso condiciones en la última competencia del programa (la carrera de los acumulados) gracias a la yunta conformada por el jinete Samuel Yanez y el entrenador Fernando Parilli Tota. Su dividendo en taquilla fue de Bs 358,19.

Ganadores: 5y6 nacional Reunión 24 La Rinconada

Con estos ejemplares, los cuadros ganadores con cinco fueron un total de 2.793 tickets ganadores, los cuales se llevan cada uno Bs. 28.364,65, y los cuadros con los seis de la fama, fueron 94 tickets ganadores, con un premio de Bs 3.250.773,28, lo que equivale de acuerdo al cambio oficial, la cantidad de de $5.726,42.