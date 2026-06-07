La promesa de Francisco Quevedo: Reveló el pacto secreto que lo llevó a la victoria con Mora Linda en La Rinconada

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Tal y como se esperaba en los días previos, la disputa de la primera gema de la Triple Corona para potrancas originó intensas emociones en el óvalo de Coche. Si bien el contundente resultado final representó una auténtica sorpresa para una buena parte de los aficionados y especialistas, para el entrenador, el jinete, el propietario y el personal de cuadra el éxito es el sinónimo perfecto de tres factores determinantes: lucha, paciencia y perseverancia.

Tras el contundente cruce de la meta por parte de la corredora nacida en los potreros del Haras Los Caracaros, las reacciones y la euforia no se hicieron esperar en el recinto de ganadores.

La revelación de Francisco Quevedo: "Pidió mantener la monta con la mira en la Triple Corona"

En el epicentro de las celebraciones, el destacado Fermín Pérez Jr. conversó en exclusiva con el jinete Francisco Quevedo, responsable de guiar con maestría las energías de la ganadora. Con notable emoción, el fusta profesional reveló detalles inéditos sobre la planificación previa a este importante compromiso de Grado I.

Quevedo recordó que fue él quien condujo a Mora Linda hacia el éxito en el marco de su debut pistero. A partir de ese momento, el atleta detectó las capacidades especiales de la nieta de Marchfield y visualizó el camino selectivo.

"Se le dio el tiempo suficiente para llevarla en plenitud de condiciones a esta competencia. Yo mismo conversé de forma directa con el entrenador y el propietario, a quienes les solicité el voto de confianza para que por favor no me bajaran de la yegua. Les aseguré que con ella podría conseguir la Triple Corona de la presente temporada. Hoy ya se escribió el primer peldaño de esa meta", confesó el jinete ante el micrófono.

Un hito para Parilli Tota y la vigencia del Stud "ZM"

El resultado del Clásico "Hipódromo La Rinconada" (Grado I) provocó además importantes movimientos en los registros históricos del turf nacional. Esta victoria significó la primera fotografía de éxito en este emblemático evento tanto para el jinete Francisco Quevedo como para el joven preparador Fernando Parilli Tota, quien consolidó su primer lauro en la carrera que abre el ciclo de las potras de tres años.

Por su parte, el inversionista e hípico Ignacio Zubillaga, máximo representante del stud "ZM", sumó un nuevo hito de enorme relevancia para sus vitrinas individuales. Esta conquista representó su segundo éxito en el historial del Clásico "Hipódromo La Rinconada", una hazaña que inscribió en su registro personal en la temporada de 2024 gracias a la excelente demostración de la selectiva Brown Sugar.

Mora Linda no solo grabó su nombre en las páginas doradas del hipismo venezolano, sino que ratificó la efectividad de un equipo de trabajo que combinó la paciencia en los entrenamientos con la precisión táctica en la pista de carrera. La mira de la hípica nacional se enfoca ahora en el segundo peldaño de la justa, donde la defensora del "ZM" buscará mantener su dominio en ruta hacia la inmortalidad.