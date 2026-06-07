Así quedaron los resultados de las carreras en La Rinconada 07-06-2026

¡Pasión indomable en la arena de Coche! La acción del turf nacional cumplió un nuevo hito con la celebración de la reunión 24 de la temporada. Bajo la organización del INH, la pista caraqueña vibró con el XCVIII Clásico "Hipódromo La Rinconada" (GI), emblemática prueba que abre el ciclo de la Triple Corona para potras. En un emocionante recorrido de 1.600 metros, la alazana Mora Linda dictó cátedra y se llevó los máximos honores.
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Destacados: Jinetes Entrenadores Segundo Meeting
Los jinetes Jaime Lugo Jr., Samuel Yánez y Francisco Quevedo fueron los más destacados de la jornada con par de triunfos cada uno. En el caso de Lugo Jr., ganó con Gran Victorioso y Regal Holiday, luego Yánez llevó al recinto de ganadores a Bravucón y Kalsa para finalizar con Quevedo pues triunfó con el importado Cibernético (USA) y con Mora Linda en la milla del Clásico Hipódromo La Rinconada (GI).
El entrenador Fernando Parilli Tota, fue el más destacado de la programación dominical al lograr un hito histórico en su carrera profesional, con cinco victorias por intermedio de Cibernético (USA), Bravucón, Tintorero, Mora Linda y Kalsa.
Monto Sellado: 5y6 Reunión 24 La Rinconada
Asimismo, en la vigésima cuarta reunión del segundo meeting en el óvalo de Coche, el juego del 5y6 recolectó un total de Bs 565.874.750,00. de los cuales Bs. 79.222.465,00 se repartieron entre los ganadores con cinco ejemplares acertados, y para los ganadores con los cuadros con los 6 de la fama, se repartieron Bs. 305.572.365,00.
A continuación presentamos los resultados de las 14 competencias:
PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 83.4
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Elorza Princess (5)
|56
|Winder Véliz
|126,82
|2
|La Dama (6)
|54
|Y.González
|-
|3
|Srta Emiliana (4)
|54
|Jer.Alvarado
|-
|4
|Amboise (3)
|54
|J.Moncada
|-
|5
|Mi Catira Emma (2)
|54
|J.G.Hernández
|-
Entrenador: Ruben Lanz. Ganador: 126,82. Place: 110,00 y 117,27. Exacta: 516,94. Trifecta: 3.515,14. Superfecta: 12.028,57.
SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 72.3
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Violence and Peace (USA) (2)
|56
|Yoelbis González
|110,00
|2
|Eterna Amanda (9)
|52
|F.Márquez
|-
|3
|Luna Dulce (5)
|51.5
|L.Funez Jr.
|-
|4
|Chimpolera (3)
|54
|O.Medina
|-
|5
|Sra Champ (4)
|53
|J.Aranguren
|-
Entrenador: Oscar Manuel González. Ganador: 110,00. Place: 110,00 y 110,00. Exacta: 660,74. Trifecta: 3.783,33. Superfecta: 4.707,66. Ret: 1.
TERCERA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 81.4
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Mad Max (6)
|54
|Iván Pimentel Jr.
|198,43
|2
|Ademan (7)
|54
|Y.González
|-
|3
|Princess of Success (2)
|54
|J.Lugo
|-
|4
|Dumpling (4)
|56
|J.G.Hernández
|-
|5
|Papa Suu (3)
|54
|J.A.Rivero
|-
Entrenador: Henry Trujillo. Ganador: 198,43. Place: 110,00 y 123,92. Exacta: 453,44. Trifecta: 799,46. Superfecta: 1.075,17.
CUARTA CARRERA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 85.4
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Gran Victorioso(4)
|53.5
|Jaime Lugo Jr.
|218,06
|2
|Quantum Leap (8)
|53.5
|R.Capriles
|-
|3
|Vinicius Jr. (6)
|56.5
|A.García.P
|-
|4
|Odin (5)
|54
|J.A.Rivero
|-
|5
|Gran Lorenzo (2)
|53
|H.Medina
|-
Entrenador: Riccardo D'Angelo Ganador: 218,06. Place: 162,76 y 110,00. Exacta: 542,97. Trifecta: 1.425,99. Superfecta: 1.549,07. Ret: 7.
QUINTA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 80.4
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Cibernético (USA) (6)
|58
|Francisco Quevedo
|175,64
|2
|Louis The Prince (1)
|53.5
|J.Aray
|-
|3
|Slews Gump (7)
|53.5
|Fel.Velásquez
|-
|4
|Smartkenzie (USA) (5)
|58
|R.Capriles
|-
|5
|Raycharles (8)
|54
|F.Puello
|-
Entrenador: Fernando Parilli Tota. Ganador: 175,64. Place: 110,00 y 193,39. Exacta: 643,33. Trifecta: 1.429,74. Superfecta: 1.543,10. Ret: 9.
SEXTA CARRERA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 86.4
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Tizn't Anymore (USA) (7)
|56
|Ángel Ybarra
|200,90
|2
|Chasing The Storm (USA) (6)
|56
|J.Lugo
|-
|3
|Emmyarantza (2)
|52
|S.Yánez
|-
|4
|Craigh Na Dun (8)
|54
|O.Medina
|-
|5
|Starship Gold (9)
|55
|R.Solano
|-
Entrenador: César Pérez. Ganador: 200,90. Place: 124,95 y 110,00. Exacta: 409,65. Trifecta: 519,03. Superfecta: 1.290,65. Ret: 1.
SEPTIMA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 74.1
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Ainhoa Del Valle (6)
|53.5
|Félix Velásquez
|523,59
|2
|Dwtn Maddie Brown (GB) (8)
|55.5
|J,Aray
|-
|3
|Coach Sessa (USA) (5)
|57
|Y.González
|-
|4
|Yarel (4)
|52
|W.Véliz
|-
|5
|Cheeca Blue (USA) (9)
|56.5
|J.Lugo
|-
Entrenador: Jorge Salvador. Ganador: 523,59. Place: 246,30 y 198,09. Exacta: 2.657,89. Trifecta: 2.333,02. Superfecta: 55.080,18. Pool de 4: 4.169,69. Ret: 7.
OCTAVA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 79.2
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Bravucón (9)
|53
|Samuel Yánez
|169,32
|2
|Tower Star (3)
|51
|L.Funez Jr.
|-
|3
|Navegante (6)
|52
|W.Véliz
|-
|4
|Golden Je (8)
|53
|J.A.Rivero
|-
|5
|Catire Pedro (5)
|53
|Y.J.Bermúdez
|-
Entrenador: Fernando Parilli Tota. Ganador: 169,32. Place: 110,00 y 177,35. Exacta: 585,21. Trifecta: 7.807,90. Superfecta: 21.613,75.
PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 82''
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Bingo Bridie (USA) (8)
|56.5
|Robert Capriles
|500,38
|2
|Supergirl (2)
|50
|L.Funez Jr.
|-
|3
|Kisses (1)
|53
|E.Betancourt
|-
|4
|Pofi (9)
|52.5
|W.Véliz
|-
|5
|Coronation Day (USA) (5)
|56
|J.Aray.
|-
Entrenador: Oscar Manuel González. Ganador: 500,38. Place: 278,22 y 3.212,93. Exacta: 21.567,49. No hubo Trifecta ni Superfecta. Ret: 10.
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SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 66.4
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Germán Champion (4)
|53.5
|José Gilberto Hernández
|169,58
|2
|Comandante Camilo (2)
|53
|J.C.Rodríguez
|-
|3
|El Gran Olimpo (5)
|53.5
|O.Rivas
|-
|4
|Magnum (6)
|54
|I.Pimentel Jr.
|-
|5
|Straiker (8)
|50
|C.Brito
|-
Entrenador: Rafael Alemán Jr. Ganador: 169,58. Place: 135,11 y 241,78. Exacta: 878,11. Trifecta: 1.324,94. Superfecta: 2.749,91. Triple Apuesta: 1.766,04. No hubo Doble Perfecta.
TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 80.3
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Tintorero (10)
|52
|Luis Funez Jr.
|793,88
|2
|Gloriossus (7)
|50
|F.Márquez
|-
|3
|Invader (6)
|50
|J.D.Calicho
|-
|4
|Río Bravo (1)
|56.5
|H.Medina
|-
|5
|Abu Pepe (9)
|53
|J.Aray
|-
Entrenador: Fernando Parilli Tota. Ganador: 793,88. Place: 335,49 y 165,14. Exacta: 5.393,71. Trifecta: 10.543,84. Superfecta: 12.578,12.
CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 74.4
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Regal Holiday (5)
|53
|Jaime Lugo Jr.
|572,83
|2
|Lord Inglés (4)
|53.5
|F.Quevedo
|-
|3
|Zaraceño (2)
|53
|Y.González
|-
|4
|My Blue Sky (3)
|53
|A.García.P
|-
|5
|Cardano (6)
|54
|S.Yanez
|-
Entrenador: Enrique Javier Martínez. Ganador: 572,83. Place: 294,78 y 249,81. Exacta: 3.043,14. Trifecta: 8.087,58. No hubo Superfecta. Ret: 9
QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.600 MTS - TPO: 100.4
XCVIII Clásico "Hipódromo La Rinconada" (GII)
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Mora Linda (7)
|53
|Francisco Quevedo
|816,66
|2
|Roma (6)
|53
|Y.González
|-
|3
|Madame Karina (1)
|53
|J.Lugo
|-
|4
|Latina Parts (2)
|53
|R.Capriles
|-
|5
|Emmawatson (3)
|53
|Fra.Velásquez
|-
Entrenador: Fernando Parilli Tota. Ganador: 816,66. Place: 192,11 y 373,56. Exacta: 13.329,07. Trifecta: 38.600,19. No hubo Superfecta.
SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 67.3
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Kalsa (5)
|53.5
|Samuel Yánez
|358,19
|2
|Bulma (3)
|50
|L.Funez Jr.
|-
|3
|Eliafrancis (CHI) (1)
|54
|O.Rivas
|-
|4
|Miss Coco (8)
|54
|A.Ybarra
|-
|5
|Tinta Fina (6)
|54
|F.Márquez.
|-
Entrenador: Fernando Parilli Tota. Ganador: 358,19 Place: 241,02 y 481,85. Exacta: 4.762,49. Trifecta: 19.718,62. No hubo Superfecta. Triple Apuesta: 18.552,34. Súper Pool de 4: 251.885,53. No hubo Doble Perfecta. 5y6 nacional *5* (2.793) Bs. 28.364,65. 5y6 nacional *6* (94) Bs. 3.250.773,28. Loto Hípico. 388.273,77.