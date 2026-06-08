Más allá del triunfo: Entérate del histórico secreto que guardaba la gualdrapa de la campeona Mora Linda

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El óvalo de La Rinconada vistió sus mejores galas este domingo 7 de junio durante la celebración de la reunión número 24 de la temporada, con una cartelera que ofreció un total de 14 emocionantes competencias.

El plato fuerte de la jornada fue la edición 98 del Clásico Hipódromo La Rinconada (GI), cotejo que marcó el inicio de la Triple Corona para yeguas.

La victoria se la llevó la tordilla Mora Linda, la cual cruzó al espejo en ganancia bajo la conducción del jinete Francisco “Kid” Quevedo y el impecable entrenamiento de Fernando Parilli Tota, para los colores del Stud Z.M., al mismo tiempo representa su segunda victoria pues en el año 2024 lo había logrado con la yegua Brown Sugar, con mismos colores de la divisa del Sr. Ignacio Zubillaga.

Por otra parte, la pasión hípica alcanzó su punto máximo a la altura de la novena carrera del programa, momento en el que levantó el telón para el tradicional y popular juego del 5y6 nacional.

La jornada de las apuestas millonarias registró un nuevo monto récord de recaudación de Bs. 565.874.750,00 y cerró con broche de oro, ya que los resultados de las seis carreras válidas reportaron dividendos sumamente atractivos para los aficionados que lograron acertar los cuadros ganadores de la tarde.

Gualdrapa Ganador: Cuadro de Honor Clásico Hipódromo La Rinconada Datos hípicos

Tras alcanzar esta primera gema de la Triple Corona, Mora Linda no solo aseguró su nombre, sino que otorgó un lugar en el cuadro de honor al número siete (7) en el registro histórico de este prestigioso clásico.

A partir de este triunfo, dicha gualdrapa se convierte en la más exitosa en la trayectoria del evento selectivo al acumular un récord de tres victorias.

Esta hazaña histórica convalida los datos que publicamos en días anteriores en un trabajo de periodismo de investigación para este portal digital,

En dicho análisis sobre los números de gualdrapas más efectivos en la carrera selectiva, se reveló que apenas tres números poseían un par de victorias en su historial. El número siete formaba parte de ese selecto grupo y hoy, gracias al éxito de Mora Linda, se consolida en solitario como el máximo ganador de la competencia.

El idilio de esta gualdrapa con el éxito en el óvalo de Coche no es un hecho aislado. El historial del Clásico Hipódromo La Rinconada registra que las otras dos victorias del mencionado número siete correspondieron a las recordadas yeguas Girl Twins, en la temporada de 2016, y Ensenada, durante la edición del año 2017; dos campeonas que abrieron el camino para este nuevo récord histórico.