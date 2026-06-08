Que le ocurrió a la importada All About You en su presentación la tarde de ayer en La Rinconada

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La jornada de este domingo 07 de junio marcó otro avance en la temporada de carreras en el hipódromo La Rinconada. Se realizó la vigésima cuarta reunión del año, correspondiente a la fecha seis del segundo meeting de 2026, en la que se llevaron a cabo 14 competencias y la disputa de una prueba selectiva.

Carreras hípicas: La Rinconada profesionales destacados

Por su parte el entrenador más destacado fue Fernando Parilli Tota quien subió al recinto de ganadores hasta en cinco ocasiones por intermedio de: Cibernético (Usa), Bravucón, Tintorero, Mora Linda (Clásico Hipódromo La Rinconada) y Kalsa.

La tarde de ayer a la altura de la novena carrera, primera válida se llevó a cabo una prueba especial para yeguas nacionales e importadas de 3 años debutantes o no ganadoras, donde 10 participantes de 11 inscritos por el retiro de (Sol Viva La Paz) detrás del aparato, la bolsa a repartir adicional especial fue de $33.800.

La pupila entrenada por Riccardo D’Angelo y propiedad del Stud “Los Samanes Racing”, All About You (Usa), se presentaba a la carrera como uno de las favoritas por el público apostador, principalmente por la campaña que venía de realizar en Estados Unidos y se estrenaría en el óvalo de Coche este domingo.

Resoluciones: Informe Carreras La Rinconada

La monta de la castaña de tres años fue por parte del jinete profesional Jaime Lugo con 56 kilos, y luego de la carrera informó sobre lo sucedido en pista a los comisarios.

INFORMES: “El jinete JAIME LUGO del ejemplar ALL ABOUT YOU (USA) N 07, informó que su conducida, al momento de darse la partida tuvo tropiezos y le hace extraños”

El ejemplar ocupó la décima casilla en carrera ganada por la importada Bingo Bridie con la monta de Robert Capriles en tiempo de 82.1 para el recorrido.