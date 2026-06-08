Que le ocurrió a la importada All About You en su presentación la tarde de ayer en La Rinconada

La jornada de este domingo 07 de junio marcó otro avance en la temporada de carreras en el hipódromo La Rinconada. Se realizó la vigésima cuarta reunión del año, correspondiente a la fecha seis del segundo meeting de 2026, en la que se llevaron a cabo 14 competencias y la disputa de una prueba selectiva.
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Por su parte el entrenador más destacado fue Fernando Parilli Tota quien subió al recinto de ganadores hasta en cinco ocasiones por intermedio de: Cibernético (Usa), Bravucón, Tintorero, Mora Linda (Clásico Hipódromo La Rinconada) y Kalsa.
La tarde de ayer a la altura de la novena carrera, primera válida se llevó a cabo una prueba especial para yeguas nacionales e importadas de 3 años debutantes o no ganadoras, donde 10 participantes de 11 inscritos por el retiro de (Sol Viva La Paz) detrás del aparato, la bolsa a repartir adicional especial fue de $33.800.
La pupila entrenada por Riccardo D’Angelo y propiedad del Stud “Los Samanes Racing”, All About You (Usa), se presentaba a la carrera como uno de las favoritas por el público apostador, principalmente por la campaña que venía de realizar en Estados Unidos y se estrenaría en el óvalo de Coche este domingo.
Resoluciones: Informe Carreras La Rinconada
La monta de la castaña de tres años fue por parte del jinete profesional Jaime Lugo con 56 kilos, y luego de la carrera informó sobre lo sucedido en pista a los comisarios.
INFORMES: “El jinete JAIME LUGO del ejemplar ALL ABOUT YOU (USA) N 07, informó que su conducida, al momento de darse la partida tuvo tropiezos y le hace extraños”
El ejemplar ocupó la décima casilla en carrera ganada por la importada Bingo Bridie con la monta de Robert Capriles en tiempo de 82.1 para el recorrido.