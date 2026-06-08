Entrenador venezolano domina la semana y va por su segundo título consecutivo en este hipódromo

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El hipódromo Century Mile, ubicado en Alberta, Canadá, celebró dos días de carreras la semana pasada. Este meet se extiende hasta mediados de septiembre y comenzó en mayo. En este óvalo, el entrenador venezolano Gonzalo Anderson fue el más destacado de los criollos en la semana con tres triunfos que lo mantienen al frente del leaderboard de la presente campaña en este circuito.

Gonzalo Anderson con grandes números en la temporada

Gonzalo Anderson, nacido en Caracas hace 37 años, al inicio del presente meeting en Century Mile, fue premiado como el Líder Trainer 2025 con el Alberta Thoroughbred Award en Canadá. La campaña que lo llevó a este premio fue de 330 salidas, 56 triunfos, 55 segundos, 39 terceros para $927,668 producidos.

Triunfos que le valieron su primer título en este circuito y su cuarto de por vida en Canadá. Los otros tres fueron logrados en Century Downs, también en Canadá, ubicado en Calgary.

Anderson presentó a ocho ejemplares en la semana para tres victorias. El viernes visitó el parque de ganadores con Sonofaghost y Playful en yunta con los jinetes Antonio Reyes y Dane Nelson, respectivamente.

En la jornada del sábado, en yunta con el líder de los jinetes Dane Nelson, se combinó para llevar a la victoria a Little Did We Know.

Anderson suma 18 primeros en este meeting con producción de $192,874, líder en ambos renglones. En la temporada totaliza 22, y de por vida 162, con ganancias de $2,424,096 para sus conexiones.