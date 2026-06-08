Javier Castellano rompe la taquilla en Saratoga y se coloca más cerca de las 6 mil victorias en Estados Unidos

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El jockey miembro del Salón de la Fama, Javier Castellano, esta semana se convirtió en uno de los jinetes venezolanos más destacados dentro de los hipódromos en Estados Unidos, tras conseguir cuatro victorias en el óvalo de Saratoga, dentro del Festival Racing Belmont Stakes.

Javier Castellano, a solo 15 de las seis mil victorias

Castellano, con una sólida carrera dentro de Estados Unidos, y en especial en los circuitos de la NYRA, donde coleccionó varios títulos y es ganador de más de mil carreras. Esta semana sumó cuatro lauros, que le permiten llegar a 5,985 triunfos, a solo 15 de las seis victorias de por vida.

Castellano abrió el opening day del Festival Racing Belmont Stakes, con una victoria sobre el ejemplar A Little At First, para la cuadra de Horacio De Paz. Luego lo hizo encima de Mo Complex para Lindsay Schultz.

En el Belmont Day, visitó el parque de vencedores montando a Buttah para Ilkay Kantarmaci, y cerró la semana con un batazo de $66.78 a ganador en la taquilla en la novena carrera de la jornada de cierre en Saratoga sobre el ejemplar Princip para el entrenador Wayne Potts.

Javier Castellano colecciona 62 triunfos en la campaña para una producción sobre los cinco millones de dólares.

Este jueves se reanuda la actividad en Aqueduct, donde se corre el meeting de Belmont at the Big A. Castellano tiene 18 compromisos de monta el sábado por los momentos. Las inscripciones para el domingo se realizan la tarde de este lunes.