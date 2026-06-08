El Clásico Hipódromo La Rinconada genera una multa a este jockey en la R24

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La tarde de este domingo siete de junio en el Hipódromo La Rinconada se realizó la jornada hípica número 24 de la temporada 2026, en el marco de la fecha cinco del segundo meeting con una programación de 14 carreras y el inicio de la triple corona para potras de tres nacionales de tres años, donde la tordilla Mora Linda se llevó la victoria con la monta de Francisco Quevedo y el entrenamiento de Fernando Parilli Tota para el Stud ZM, quienes lograron hasta cinco triunfos en la tarde hípica.

La Rinconada: Clásico Hipódromo La Rinconada genera una multa a este jockey

A la altura de la 13 carrera de la jornada dominical, se disputó la edición 98 del Clásico Hipódromo La Rinconada para potras nacionales de tres años en recorrido de 1.600 metros, que da inicio a la Triple Corona para tresañeras nacionales de la temporada 2026, y donde la tordilla Mora Linda del entrenador Fernando Parilli Tota con la monta de Francisco Quevedo, se convirtió en la única aspirante a conseguir la triada nacional de yeguas al ganar con un tiempo de 100,4 la tradicional milla.

Al finalizar la jornada hípica, la Junta Nacional de Comisarios del INH por medio de la hoja de resoluciones que hacen pública a través de sus cuentas oficiales en distintas redes sociales, la siguiente flagrancia cometida por el jockey profesional Hemirxon Medina.

MULTA PASEO REGLAMENTARIO CON LOS PIES FUERA DE LOS ESTRIBOS: El Jinete HEMIRXON MEDINA (QUEEN OF DRAGONS N° 08), fue observado con los pies fuera de los estribos, durante el recorrido hacia el aparato de partidas, razón por la cual esta Junta de Comisarios DECIDE: SANCIONAR con MULTA al referido Jinete por realizar el paseo Reglamentario con los pies fuera de los estribos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 237 del Reglamento Nacional de Carreras.