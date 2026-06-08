La Rinconada al día: ¿Conoce quién es el jinete profesional multado y citado por los comisarios?

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El Instituto Nacional de Hipódromos vio este domingo como se realizó la programación de la reunión número 24 del segundo meeting de la temporada 2026, en el hipódromo La Rinconada, que tuvo la disputa de una importante prueba selectiva denominada: Clásico “Hipódromo La Rinconada” (GI) en recorrido de 1.600 metros y que a la postre se convirtió en victoria para la potra Mora Linda.

La Rinconada: Multa Entrevista Reunión 24

A la altura de la novena carrera, primera válida para el juego del 5y6 dominical se disputó una prueba en distancia de 1.300 metros para yeguas de 3 años, debutantes o no ganadoras, tanto nacionales como importadas. La victoria correspondió a la selectiva extranjera Bingo Bridie (8), conducida por el jinete profesional Robert Capriles y bajo la preparación de Oscar Manuel González. La ganadora agenció un tiempo oficial de 82.1 segundos para el recorrido y otorgó un dividendo de Bs. 500,38 a ganador.

Tras la conclusión de la jornada hípica, la Junta de Comisarios del Instituto Nacional de Hipódromos (INH) difundió su boletín oficial de resoluciones, el cual detalla los siguientes dictámenes:

MULTA POR TROPIEZOS:

La prueba fue sometida a observación por los múltiples tropiezos divisados al momento de ordenarse la partida. Vista la repetición de la prueba a través del Sistema de Video, esta Junta de Comisarios pudo apreciar que el causante de lo tropiezo precitados sin influencia en el resultado de la prueba, fue el ejemplar GRAND SENSATION Nº04 (FÉLIX VELÁSQUEZ), razón por la cual esta Junta de Comisarios DECIDE: SANCIONAR con MULTA al jinete FÉLIX VELÁSQUEZ, responsable de los tropiezos causados, de conformidad con lo establecido en el artículo Nº244 del Reglamento Nacional de Carreras.

CITACIÓN PARA ENTREVISTA

Esta Junta de Comisarios le notifica al ciudadano FELIX VELASQUEZ (GRAND SENSATION Nº 04), para que comparezcan ante el Despacho del Comisario Residente del INH, el próximo día lunes 08 de junio de 2026 entre las 10:00 y 10:30 a.m. respectivamente, a los fines de rendir ENTREVISTA.