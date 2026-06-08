Actitud Antideportiva genera suspensión para dos jinetes profesionales en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El Hipódromo Internacional La Rinconada consolidó una vez más su posición como el principal epicentro del deporte hípico nacional durante la tarde del domingo 7 de junio. La vigésima cuarta reunión del año no solo cumplió con las expectativas del público, sino que estableció una nueva marca histórica en términos financieros. La jornada registró una impresionante recaudación total de Bs 565.874.740,00, una cifra que subraya el notable y creciente interés de la fanaticada por el espectáculo de las carreras de caballos en el óvalo de Coche.

Este monto millonario refleja el respaldo incondicional de los aficionados, quienes semana tras semana dinamizan la actividad hípica y consolidan el éxito de las apuestas legales bajo la coordinación de las autoridades correspondientes.

Mora Linda firmó la sorpresa en el Clásico “Hipódromo La Rinconada”: 1.600 metros

El programa oficial de la jornada estuvo estructurado por un total de 14 competencias de alto nivel técnico. Sin duda, el evento central de la reunión fue la disputa del Clásico “Hipódromo La Rinconada” (Grado I), el primer peldaño de la Triple Corona de hembras, el cual deparó un desenlace inesperado para la mayoría de los analistas y apostadores.

La victoria correspondió a la yegua tordilla Mora Linda, una hija del semental Caracaro que ejecutó un avance contundente en los tramos decisivos del trayecto. Bajo la conducción del jinete Francisco Quevedo y la preparación del entrenador Fernando Parilli Tota, la corredora detuvo los cronómetros en un tiempo oficial de 100.4 segundos para la distancia de la clásica milla (1.600 metros). El triunfo de la pistera no solo representó un logro destacado para su establo, sino que además sacudió los dividendos de los principales juegos de azar de la tarde.

Sanciones y medidas disciplinarias de la junta de comisarios

Como es habitual tras la finalización de cada jornada de carreras, el cuerpo de comisarios del Instituto Nacional de Hipódromos (INH) evaluó los acontecimientos de la tarde y emitió los boletines oficiales con las resoluciones de la reunión número 24.

En esta oportunidad, los reportes arbitrales destacaron una serie de medidas de carácter disciplinario en contra de los profesionales del látigo Reniel Rondón y José Rivero. Ambos jinetes cumplieron compromisos sobre los ejemplares Gran Mario y, en el caso de Rivero, sobre su respectiva cabalgadura en la tercera carrera de la tarde.

De acuerdo con el informe oficial de las autoridades, la apertura del proceso administrativo obedece a una situación irregular en el recinto de jinetes. Los comisarios reseñaron una conducta inapropiada y contraria al reglamento nacional de carreras por parte de ambos atletas tras el desenlace de la competencia.

AMONESTACIÓN JINETES:

"Se amonestan a los jinetes RENIEL RONDON (EL GRAN MARIO Nº01) y JOSE RIVERO (PAPA SUU N°03), por la actitud tomada en el recinto de jinetes, es clara evidencia antideportiva hacia sus compañeros, todo según lo dispuesto en el artículo 33, literal “g” del Reglamento Nacional de Carreras, dicha sanción transcurrirá a partir del 08/06/2026 hasta el 22/06/2026."