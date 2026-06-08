¡Monarca de los aciertos! Gaceta Hípica mandó en la jornada dominical de La Rinconada

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La pasión por el turf caraqueño se desbordó este domingo 7 de junio de 2026 en las instalaciones del Hipódromo La Rinconada. El óvalo de Coche albergó la reunión número 24 de la presente temporada, una jornada que cumplió con creces la promesa de emociones fuertes para toda la afición hípica del país.

El programa oficial, estructurado sobre catorce exigentes competencias, tuvo como evento central la edición 98 del Clásico “Hipódromo La Rinconada” (GI), cita donde la potra Mora Linda impuso su ley en el recorrido de 1.600 metros para dar inicio formal a la Triple Corona de hembras.

El 5y6 nacional trituró los registros contables: La Rinconada

La jornada dominical significó un despliegue sin precedentes para el juego del 5y6 nacional, la apuesta preferida de los venezolanos. El sistema de sellado legal registró una recaudación histórica que alcanzó, por primera vez en los registros del turf criollo, la cifra de Bs. 565.874.750,00. Este imponente número superó la marca histórica anterior por un margen superior a los 16 millones y medio de bolívares.

La distribución de los premios especiales se ejecutó de la siguiente manera:

Cuadros con 5 aciertos: El fondo a repartir ascendió a Bs. 79.222.465,00. Un nutrido grupo de apostadores acertó cinco ejemplares y cada boleto ganador percibió un dividendo individual de Bs. 28.364,65 .

Cuadros con 6 aciertos: Para los boletos perfectos se destinó un bote total de Bs. 305.572.365,00. Cada combinación acreedora de los seis ganadores obtuvo una recompensa de Bs. 3.250.773,28 (equivalente a más de 5.700 dólares al cambio oficial del Banco Central de Venezuela).

Manuel Vásquez Romero dictó una cátedra con Gaceta Hípica

El éxito de los apostadores tuvo un aliado incondicional. La revista Gaceta Hípica, bajo la firma de su pronosticador estrella, el profesor e historiador Manuel Vásquez Romero, dio una demostración de pulso analítico al acertar 12 de las 14 competencias disputadas en la tarde caraqueña. La efectividad de la publicación líder ratificó su estatus como la guía indispensable para descifrar las carreras de caballos en el país.

Para mantener la racha ganadora, la afición dispone del cronograma editorial del Bloque De Armas: los miércoles es el turno en los quioscos de confianza para adquirir Gaceta Hípica, Sin Freno y Desbocado. Los jueves circula el suplemento hípico encartado en el diario 2001, mientras que los viernes cierra el ciclo informativo el suplemento especial de Meridiano, con los datos y las informaciones de última hora.

Resultados oficiales y dividendos de la Reunión 24

A continuación, se detalla el historial de los ejemplares vencedores y sus respectivos pagos a ganador en las taquillas legales durante la tarde de este domingo:

Competencias Iniciales

1ª Carrera: Elorza Princess (5) / Dividendo: Bs. 126,82 (Primera Favorita) .

2ª Carrera: Violence And Peace (Usa) (2) / Dividendo: Bs. 110,00 (Primera Favorita) .

3ª Carrera: Mad Max (6) / Dividendo: Bs. 198,43 (Segundo Favorito) .

4ª Carrera: Gran Victorioso (4) / Dividendo: Bs. 218,06 (Segundo Favorito) .

5ª Carrera: Cibernético (Usa) (6) / Dividendo: Bs. 175,64 (Segundo Favorito) .

6ª Carrera: Tizn’t Anymore (Usa) (7) / Dividendo: Bs. 200,90 (Segunda Favorita) .

8ª Carrera: Bravucón (9) / Dividendo: Bs. 169,32 (Primer Favorito).

El Bloque del 5y6 Nacional