Infracciones en la balanza: Conoce por qué multaron a cuatro jinetes en La Rinconada

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Este domingo 07 de junio del 2026, se realizó la reunión número 24 del año en el hipódromo La Rinconada con una programación de catorce interesantes carreras, que incluyó el primer paso de la triple corona para yeguas, ganada por Mora Linda en recorrido de 1.600 metros. En la jornada, los jinetes Samuel Yánez, Francisco Quevedo y Jaime Lugo Jr. fueron los más destacado al visitar el recinto de ganadores en par de ocasiones.

El 5y6 Nacional abonó dividendo bastante importante en un programa en el que hubo varias sorpresas, es decir los que cobraron con cinco fueron un total de (2793), los cuales ganaron Bs 28.364,65, mientras que los afortunados con los tickets de los seis caballos de la fama, fueron en total (94) y cada uno se ganó Bs 3.250.773,28 lo que equivale a $ 5.726,42 al (cambio oficial del BCV).

Lista detallada de los sancionados: La Rinconada Jinetes

En la segunda carrera del programa hora de partida 1:25 pm, con una nómina de ocho participantes tras el retiro de Sugar Cane, carrera que fue una victoria para la yegua Violence And Peace (Usa) con la monta de Yoelbis González, el jinete Johan Aranguren iba a bordo de Sra Champ que arribó quinta, posteriormente al momento de realizar el repeso el juez de peso dictamino.

Según informe del JUEZ DE PESO el jinete JOHAN ARANGUREN (SRA CHAMP Nº04) presentó 1.0 Kilogramos de exceso en el máximo permitido en el repeso, razón por la cual esta Junta de Comisarios DECIDE: SANCIONARLO con MULTA todo de conformidad con los establecido en el artículo 249 del Reglamento Nacional de Carreras.

Acto seguido en la séptima carrera de la tarde el jinete profesional Yonkleiver Díaz, recibe la misma multa, posterior de haber arribado en el sexto lugar con la tordilla Gran Avelina.

Según informe del JUEZ DE PESO el jinete YONKLEIVER DIAZ (GRAN AVELINA Nº01) presentó 1.1 Kilogramos de exceso en el máximo permitido en el repeso, razón por la cual esta Junta de Comisarios DECIDE: SANCIONARLO con MULTA todo de conformidad con los establecido en el artículo 249 del Reglamento Nacional de Carreras.

Finalmente, en la octava carrera los que fue la primera del loto hípico, los jinetes Yoelbis González y Jervis Alvarado son sancionados por exceso del peso permitido.

EXCESO EN EL REPESO: Según informe del JUEZ DE PESO el jinete YOELBIS GONZALEZ (TANK ABBOTT Nº07) presentó 1.5 kilogramos de exceso en el máximo permitido en el repeso, razón por la cual esta Junta de Comisarios DECIDE: SANCIONARLO con MULTA todo de conformidad con los establecido en el artículo 249 del Reglamento Nacional de Carreras.

EXCESO EN EL REPESO: Según informe del JUEZ DE PESO el jinete JERVIS ALVARADO (AKAS TEAM N°11) presentó 1.0 kilogramos de exceso en el máximo permitido en el repeso, razón por la cual esta Junta de Comisarios decide sancionarlo con MULTA todo de conformidad con los establecido en el artículo 249 del Reglamento Nacional de Carreras.