¡BATACAZO! Michael Sánchez destrona al campeón de los jinetes venezolanos

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Mychel Sánchez realizó una acción que muchos consideraban "imposible". Sin embargo, siempre hay récords y hazañas que pueden ser igualados o superados. Esta semana, Sánchez superó a Emisael Jaramillo, el campeón de Venezuela, en la lista de más carreras ganadas en Estados Unidos.

Michael Sánchez: El cielo es el limite

Las nuevas generaciones de jinetes venezolanos empiezan a sobresalir en el campo profesional, evidenciando dedicación y talento desde los inicios de sus carreras. Entre ellos, Mychel Sánchez ha logrado destacarse y ser uno de los mejores jinetes venezolano durante los últimos tres años.

Su rendimiento se manifiesta en el liderazgo que sostiene entre sus compatriotas en términos de cantidad de victorias alcanzadas, lo que demuestra no únicamente su capacidad técnica, sino también su dedicación y persistencia en un deporte de gran competencia.

Mychel Sánchez resalta el creciente impacto en el escenario internacional, tras conseguir seis victorias en la semana para desplazar al campeón Emisael Jaramillo en el puesto seis de los criollos con más carreras ganadas en Estados Unidos.

Un hito que continúa durante la temporada. La diferencia es mínima, y sin duda los dos látigos criollos darán lo mejor de sí mismos hasta el final de la campaña 2026 motivado por esa posición número 6.

El Top10 del listado es el siguiente: