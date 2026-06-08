Conoce lo que pasó con este ejemplar el domingo en La Rinconada

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El Hipódromo Internacional La Rinconada abrió sus puertas este domingo 7 de junio para la celebración de la vigésima cuarta reunión de la temporada oficial 2026. La jornada ofreció una atractiva programación de catorce competencias de alto nivel, entre las cuales descolló la disputa del primer peldaño de la Triple Corona de Yeguas. Esta importante selectiva de Grado I culminó con el triunfo de la tordilla Mora Linda, bajo la conducción del jinete Francisco Quevedo y la preparación del entrenador Fernando Parilli Tota.

Sin embargo, las grandes emociones y los movimientos administrativos de envergadura comenzaron desde la prueba de apertura del programa dominical en el óvalo de Coche.

Victoria electrizante para Elorza Princess en el inicio de las acciones

La primera carrera de la tarde consistió en una prueba condicional de reclamo sobre un trayecto de 1.300 metros. El llamado oficial convocó a un lote de yeguas nacionales e importadas de 7 y más años, ganadoras de hasta tres competencias en el país, incluidos los triunfos previos bajo este mismo formato. Las bases de la carrera establecieron una valoración económica para las competidoras situada entre los 8.000 y los 10.000 dólares americanos.

La carrera deparó un desenlace emotivo que se definió en los tramos decisivos. La yegua castaña Elorza Princess (5) se alzó con los máximos honores gracias a un fuerte avance en los metros finales de la pista. El jinete Winder Véliz ejecutó una conducción impecable para asegurar el triunfo sobre la propia sentencia, bajo el cuidado y la estrategia del entrenador Rubén Lanz.

La ganadora detuvo los cronómetros en una marca oficial de 83.4 segundos para el recorrido total. Asimismo, la notable demostración de la pistera dejó un dividendo de Bs. 126,82 a favor del boleto ganador en las taquillas del hipódromo.

Detalles del reclamo oficial post-carrera: La Rinconada

Una vez que se oficializó el orden de llegada y se convalidó el resultado de la competencia, la secretaría de carreras y la Junta de Comisarios del Instituto Nacional de Hipódromos (INH) tramitaron el reclamo formal de la vencedora. La reglamentación vigente amparó la venta obligatoria del ejemplar debido a las condiciones fijadas para la prueba.

La yegua Elorza Princess (5) fue reclamada de manera exitosa por el entrenador Eliécer Gómez en representación del ciudadano Alexis Briceño, titular de la cédula de identidad V-21.148.919. La transacción comercial se consolidó por una suma exacta de 5.632.892,00 bolívares, un monto equivalente a la valoración máxima de 10.000 dólares.

El pago de la operación se ejecutó a través de la transferencia bancaria número 125740537, emitida por el BDT (Banco Digital de los Trabajadores). Con este movimiento de oficina, la experimentada corredora abandonó el establo de Rubén Lanz y pasó de forma inmediata a su nueva toldería, donde iniciará una nueva etapa en su campaña pistera dentro del óvalo de La Rinconada.