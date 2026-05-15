Entrenador venezolano es nombrado como el mejor del 2025 en Canadá

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Los triunfos de la legión hípica criolla fuera del país continúan y este jueves se escribió otro capítulo con el nombramiento del entrenador venezolano Gonzalo Anderson Jr. como el Líder trainer 2025 con el premio Alberta Thoroughbred Award que se entrega en Canadá.

Estados Unidos: Entrenador venezolano es premiado como el mejor del año en Canadá

El entrenador venezolano Gonzalo Anderson Jr. fue reconocido como el mejor entrenador de la temporada 2025 por las autoridades hípicas de Canadá como el trainer del año y el premio Alberta Thoroughbred Award.

Anderson Jr. terminó el meeting anterior con 35 victorias en 204 ejemplares presentados con una efectividad del 17% para ser el líder del meeting por primera vez desde que llegó a turf en América del Norte en el 2018. La información la dio a conocer el médico veterinario Hernán Guanipa en su cuenta personal de la red social X.

El entrenador venezolano colecciona en el inicio del nuevo meeting 2026, seis triunfos, con tres segundos y un tercero entre 14 ejemplares para ser el líder en la nueva temporada que va a durar hasta el12 de septiembre en el óvalo de Century Mile en Canadá donde hace campaña.