La familia Lugo escolta de cerca a Jhonathan Aray en el segundo meeting de La Rinconada

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La sexta semana del segundo meeting en el óvalo de Coche marcó el inicio de la actividad hípica del mes de junio en el país. El espectáculo constó de 14 carreras oficiales, entre las cuales descolló el Clásico “Hipódromo La Rinconada” (Grado I). La tarde también tuvo como gran protagonista al juego del 5y6 nacional; el pool dio inicio en la novena competencia del orden y alcanzó una recaudación histórica que selló una jornada de récords en las taquillas.

La Rinconada: Familia Lugo le corre muy de cerca a Jhonathan Aray en el segundo meeting en La Rinconada

El jockey profesional zuliano Jaime Lugo Jr. fue uno de los más destacados de la tarde al conseguir par de triunfos que le permiten meterse de lleno en la lucha de los jinetes más ganadores del segundo meeting y a su vez aprovechó la ausencia de Aray y de su padre “El General” Lugo en el recinto de ganadores.

La primera de las fotografías de Lugo Jr. llegó en la cuarta prueba del programa con el alazán de cuatro años Gran Victorioso (4), en tiempo de 85.4 para 1.400 metros en lo que fue su segundo triunfo en diez presentaciones, el hijo del semental Champlain dejo en taquilla dividendo de gua hija de Gun Runner que corre en el óvalo nacional y la pagó dividendo de Bs 218,06 a ganador.

Luego en la duodécima carrera, cuarta válida, sería el turno de alcanzar el doblete mediante el hijo de Pedro Caiman, Regal Holiday (5) con un crono oficial de 74.4 para los 1.200 metros con dividendo de Bs 572,83 a ganador, para los colores del Stud “Arantxa II”.

Ya cumplida la sexta fecha del segundo meeting así van las cosas:

1-Jhonathan Aray: Ocho Victorias.

2-Jaime Lugo y Jaime Lugo Jr. con: Siete Victorias.

3-Yoelbis González con: Seis Victorias.

4-Felix Velásquez y Samuel Yánez con: Cinco Victorias.

5-Robert Capriles con: Cuatro Victorias.