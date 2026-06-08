Hijo del triple coronado Water Jet le da la primera victoria a joven entrenador en La Rinconada

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El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) ofreció una intensa cartelera de 14 competencias en el óvalo de Coche, una fecha cuya trascendencia deportiva radicó en la disputa de la primera gema de la Triple Corona de hembras. Dicha selectiva de Grado I concluyó con el sorpresivo triunfo de la yegua Mora Linda bajo la conducción del jockey Francisco Quevedo. Asimismo, la reunión 24 de la temporada tuvo como principal figura profesional al preparador Fernando Parilli Tota, quien visitó el recinto de ganadores en un total de cinco ocasiones.

Sin embargo, más allá de los eventos jerárquicos, la tarde dominical reservó un espacio de alto valor emotivo a la altura de la undécima carrera del programa, tercera válida para el tradicional juego del 5y6 nacional.

Solidez en la pista y triunfo histórico en la recta final: La Rinconada

La prueba reunió a un lote de caballos de 6 y más años, tanto nacionales como importados, ganadores de una y dos carreras en el país, con la exclusión reglamentaria de las pruebas de reclamo. El trayecto fijado fue de 1.200 metros, una distancia propicia para la velocidad. La victoria correspondió al ejemplar castaño Regal Holiday (4), el cual contó con la monta del jinete profesional Jaime Lugo Jr. y la presentación del entrenador Enrique Javier Martínez.

El desarrollo del evento mostró un tren de carrera controlado en los primeros tramos. Los líderes de la competencia registraron un parcial de 24.34 segundos para los primeros 400 metros y una marca exacta de 49.00 segundos para la media milla. Al ingreso de la recta definitiva, Jaime Lugo Jr. llamó a filas a su conducido, de modo que Regal Holiday dominó con solvencia en la mitad de la recta final. El nieto de Water Jet (Triplecoronado) detuvo los cronómetros oficiales en un tiempo definitivo de 74.4 segundos para los 1.200 metros.

Este triunfo significó el segundo éxito pistero para el hijo de Pedro Caimán en la matrona Water Invictus, sobre un historial de 21 participaciones públicas en la arena de Caracas.

Enrique Javier Martínez: Constancia de 14 años

El resultado de la carrera cobró una relevancia especial en los registros estadísticos del hipismo venezolano, ya que representó la primera victoria profesional para el entrenador Enrique Javier Martínez desde el inicio formal de sus funciones en mayo de 2025.

Martínez Paredes es un joven preparador de 34 años de edad, nacido en Caracas el 4 de julio de 1990 y criado en las adyacencias del propio óvalo hípico, específicamente en la parroquia Coche. Su ascenso al patio de los triunfadores es el fruto de una trayectoria de más de 14 años de labores continuas en las caballerizas de La Rinconada.

Durante su etapa de formación, el novel preparador asimiló los conocimientos y la escuela de destacados profesionales de la hípica nacional, tales como Gabriel Márquez y Jesús Romero Rojas. De igual manera, completó su aprendizaje al lado de Francisco “Kiko” D’Angelo y José Francisco “Kikito” D’Angelo, dos entrenadores de trayectoria en el país que hoy en día cumplen destacada campaña en los circuitos de los Estados Unidos. De esta forma, el éxito de Regal Holiday no solo premió la paciencia de sus conexiones, sino que marcó el bautizo triunfal de una nueva firma en la hípica venezolana.