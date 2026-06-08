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El Hipódromo La Rinconada tuvo la tarde de este domingo la celebración de la reunió hípica número 24 de la temporada 2026, en el marco del segundo meeting, que llegó a su quinta fecha de acción y tuvo una jornada de 14 carreras, con la presencia del Clásico homónimo, en su edición 98 que da inicio a la Triple Corona para potras nacionales de tres años en la tradicional distancia de la milla (1.600 metros), y contó con la victoria de la tordilla Mora Linda del entrenador Fernando Parilli Tota para el Stud ZM.

La Rinconada: Fernando Parilli Tota asalta la punta del meeting de entrenadores en La Rinconada

El entrenador más destacado de la fecha 24 fue Fernando Parilli Tota, al conseguir cinco victorias, incluso, en la prueba más importante de la friega hípica como lo fue la edición 98 del Clásico Hipódromo La Rinconada GI en 1.600 metros con la tordilla Mora Linda, con la conducción del jockey profesional Francisco Quevedo.

El primero triunfo de la tarde para Parilli Tota lo alcanzó en la quinta carrera no válida con el ejemplar importado Cibernético, el cual dejó un tiempo de 80’4 en 1,300 metros con el mismo Quevedo en la silla y generó Bs.175.64 a ganador.

Luego en la octava carrera de la tarde, volvería a tomarse la foto en el paddock de ganadores por medio de Bravucón en recorrido de 1.300 metros con 79.’2 y la silla del aprendiz Samuel Yánez, mientras que en las carreras de las válidas del 5y6 Nacional, lograría tres fotos más.

La primera de ellas en la tercera por medio de Tintorero, con Luis Funez Jr. en distancia de 1.300 metros con un tiempo de 80.3, el generaría un pago de Bs.793.88 a ganador, seguidamente en la selectiva de grado antes mencionada.

Por úlitmo, en la carrera de los acumulados mediante la yegua Kalsa, nuevamente con Samuel Yánez en el lomo de la hembra en 1.100 metros con un tiempo oficial de 67.3 y un pago de Bs.358 a ganador.

Entrenadores más ganadores del segundo meeting en La Rinconada