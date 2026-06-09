El Hipódromo de Valencia tiene todo listo para la reunión 15 y el homenaje a Carlos Pérez Abarrio

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Las autoridades del Hipódromo Nacional de Valencia (Hinava) hicieron oficial el programa de carreras para la reunión número 15 de la presente temporada. A través de sus canales digitales de comunicación, la institución hípica del estado Carabobo confirmó una jornada compuesta por ocho competencias, dentro de las cuales resalta la celebración de la Copa "Carlos Pérez Abarrio" como el evento central de la tarde.

La jornada hípica de este sábado 13 de julio levantará el telón a la 1:30 de la tarde. La carrera de apertura congrega a un lote de seis ejemplares de tres y más años, condición reservada para debutantes, perdedores y ganadores de una carrera sin figuraciones del primero al cuarto puesto en sus cuatro actuaciones más recientes, ya sea en su lote o en categorías superiores. Los competidores medirán fuerzas en un trayecto de velocidad pura de 1.100 metros.

Siete yeguas van por la gloria y el premio especial: Hinava R15

El momento cumbre de la programación dominical ocurrirá a la altura de la séptima competencia, compromiso que además funciona como la quinta válida para el tradicional juego del 5y6 nacional. El llamado oficial a los aparatos de la Copa "Carlos Pérez Abarrio" está pautado para las 4:30 de la tarde. El evento reúne a siete yeguas de tres y más años que buscarán el éxito en un recorrido de 1.200 metros, con el atractivo extra de un premio especial de 14.400 dólares a repartir entre los primeros puestos del marcador.

La nómina oficial de participantes quedó estructurada de la siguiente manera:

Amor Amor: Saldrá por el puesto de pista número uno bajo la conducción del jinete Ender Graciel.

Deep Love: Contará con la guía profesional del experimentado José Gilberto Hernández.

Stella Cadente: Tendrá la responsabilidad en las riendas por parte del aprendiz Alejandro Briceño.

Explosiva: Será conducida en esta oportunidad por el látigo José Daniel Calicho.

Chipis Time: Buscará el triunfo con la monta asignada a Fernando José García.

Queen Of South: Estará bajo las órdenes del jockey Osis Martínez.

Sra. Florencia: Cerrará el grupo de competidoras con la conducción de Félix Velásquez.

Los aficionados de la hípica valenciana recuerdan la edición del año 2025, oportunidad en la cual la yegua Gran Maritza Ka se alzó con los máximos honores en este mismo tiro de 1.200 metros. En aquella ocasión, la selectiva detuvo los cronómetros en una marca de 74.1 para el recorrido total, gracias a la perfecta ejecución del jinete José Alejandro Rivero y la preparación del entrenador José Jaramillo.

El 5y6 ratifica su sólido respaldo económico

El juego de las mayorías mantiene su ritmo como el principal motor de la actividad hípica en la región central del país. Durante la reunión anterior, la recaudación oficial del 5y6 nacional alcanzó la cifra exacta de Bs. 97.954.360,00.

Los analistas del sector proyectan de forma unánime que este monto será superado con facilidad en la presente jornada, debido a la masiva y constante participación de la fanaticada del óvalo de Valencia. Los seguidores de la disciplina hípica encuentran en este sistema de apuestas no solo una fuente de entretenimiento, sino también el escenario idóneo para demostrar sus conocimientos en la materia hípica.

Dominio absoluto en los lideratos estadísticos: Jinetes y Entrenadores

La temporada de Hinava llega de manera formal a la mitad de su año calendario, y las tablas de clasificación muestran a dos figuras consolidadas en la cima de sus respectivos departamentos.

En el renglón de los profesionales del látigo, el jinete Francisco Quevedo mantiene una sólida ventaja en el primer lugar con un total de 17 victorias acumuladas hasta la fecha. Por su parte, el entrenador Jesús Carfunjol Arteaga emula el dominio en el departamento de los preparadores con una notable marca de 22 triunfos, balance que lo afianza como el profesional más efectivo de la temporada valenciana.