El LXXII Clásico Ejército Bolivariano (GII) ya tiene sus participantes oficiales en el óvalo de Coche

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El óvalo de Coche se prepara para albergar una de las jornadas más trascendentales de la presente temporada. Este domingo 14 de junio de 2026, la expectativa de la afición alcanzará su punto máximo en el Hipódromo Internacional La Rinconada durante la celebración de la reunión número 25 del año calendario. Las autoridades hípicas estructuraron un programa oficial de alto nivel donde la acción selectiva recupera su rol protagónico, pues dos competencias de grado formarán parte del tradicional juego del 5y6 nacional.

El plato fuerte de los acumulados será el emblemático Clásico "José Antonio Páez" (Grado I) en recorrido de una milla. Sin embargo, el fuego selectivo romperá de manera formal a la altura de la octava competencia de la tarde primera válida para el juego de las mayorías con la disputa del Clásico "Ejército Bolivariano" (Grado II). Esta extenuante prueba institucional se desarrollará sobre una distancia de 1.800 metros y congregará a un selecto lote de once maduros de cuatro y más años, quienes medirán sus capacidades por una atractiva bolsa de 162.500 dólares a repartir entre los ocupantes del marcador.

Una nómina de jerarquía para una distancia de aliento

La lista de competidores inscritos ratifica el excelente nivel de los ejemplares de la división mayor que hacen vida en las caballerizas de Caracas. La distribución de los puestos de pista y sus respectivos profesionales quedó definida por las autoridades de la siguiente manera:

Astuto (1): El defensor de la primera posición en el aparato contará con la preparación de Humberto Correia y la conducción del jinete argentino Juan Pablo Paoloni.

Li Tre Fratelli (2): El calificado corredor saldrá a la pista bajo la tutela del entrenador Carlos Luis Uzcátegui y la guía profesional de Johan Aranguren.

Yasiel (3): Dirá presente en la importante cita con la monta asignada a Samuel Yánez.

Forrest Gump (4): El pupilo del preparador Jorge Salvador buscará el triunfo en perfecta yunta con el experimentado Jean Carlos Rodríguez.

Luigino (5): Saltará a la cancha bajo las órdenes del entrenador Gabriel Márquez y la conducción desde los estribos de Jhonathan Aray.

Deep Attack (6): Defenderá los intereses del jinete Oliver Medina, bajo el meticuloso entrenamiento de Fernando Parilli Araujo.

Gran Pepe (7): Un ejemplar de comprobada utilidad que llevará en las riendas al estelar Robert Capriles en combinación con Humberto Correia Jr.

Señor Soñador (8): El cotizado corredor del patio contará con la imponente conducción del "general" Jaime Lugo y la preparación de Riccardo D'Angelo.

Arcano (9): Buscará la sorpresa en la distancia de aliento con la monta de Jaime Lugo Jr. y el cuido del profesional Jefferson Rivas.

Father Heart (10): Saldrá por la parte externa de la pista bajo las órdenes de Yoelbis González y el entrenamiento de Rafael Alemán.

Rey Joaquín (11): Cerrará el grupo de participantes desde el puesto más externo con la guía de Winder Véliz y la presentación de Riccardo D'Angelo.

Paridad absoluta y el recuerdo de una marca notable

Los analistas y cronistas hípicos coinciden en que la carrera presenta un panorama de extrema paridad. Las características del trayecto de 1.800 metros obligarán a los conductores a emplear una estrategia inteligente para reservar las energías de sus conducidos de cara al exigente demarraje en la recta final. Nombres como el de Forrest Gump, que cuenta con una condición física óptima, y el de Astuto, cuya atropellada es temida en estos tiros intermedios, surgen de manera natural en las conversaciones de las tribunas como los principales candidatos a decidir el resultado final en los metros decisivos.

Victoria reciente: 1.800 metros La Rinconada

El historial reciente de esta importante selectiva añade un ingrediente de respeto y nostalgia para los competidores de esta edición. En la pasada temporada, el veterano corredor El De Froix se vistió de gloria ante el soberano de La Rinconada al dictar una cátedra de solvencia en la arena de Coche.

El recordado pupilo de los tradicionales colores del Stud "Perseverancia" cruzó la sentencia en el primer lugar bajo la impecable conducción del jinete Francisco Quevedo y el entrenamiento del efectivo Riccardo D'Angelo. En aquella oportunidad, el marcador detuvo los cronómetros en un excelente registro de 111.1 para la distancia total, una marca de referencia que los once aspirantes de este domingo intentarán emular en su camino hacia el éxito profesional.