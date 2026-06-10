¿Estará la clave de la jornada en sus manos? Las valiosas montas de Johan Aranguren en La Rinconada

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El equipo periodístico salta a la cancha del óvalo de Coche tanto los miércoles como los jueves. Su único norte es la búsqueda de la mejor información para la fanaticada hípica, la cual se mantiene atenta a las opciones de sus jinetes y entrenadores preferidos.

Entrevista: Datos hípicos Meridiano Web La Rinconada

Johan Aranguren no necesita carta de presentación. Para este gran atleta, lleno de experiencia que manifiesta semana tras semana en la arena de Coche, siempre se pide vida y salud. En esta ocasión, con motivo de la jornada de lujo que depara la reunión número 25 en La Rinconada, Aranguren conversó sobre sus seis compromisos de la mano de su agente, el profesor Manuel Vásquez. Esto fue lo que comentó:

"Saludos, para mí siempre es un placer informar a toda la fanaticada hípica".

Quinta carrera: Uptow Leca (1a monta)

Esta yegua viene de ganar al galope, se mantiene en cancha y anda muy bien. Quedo agradecido con el Stud "Don Rafael" del señor Kelvin Álvarez, al igual que con su entrenador Gabriel Márquez. De verdad ella luce espectacular y, con el favor de Dios, vamos a decidir la carrera.

Séptima carrera (1.200 metros): Ekati King

Sí, este caballo lo conozco a la perfección. Viene de lograr la victoria en el Clásico Juan Arias (GI). Para esta oportunidad, el ejemplar se mantiene espectacular en cancha y me gusta con características de fija.

Primera válida para el 5y6: Clásico "Ejército Bolivariano" (GII) - Li Tre Fratelli

Este caballo anda espectacular. Tuve la oportunidad de trabajarlo, de verdad lo hizo muy bien y, con el favor de Dios, vamos a pelear la victoria en este clásico en su regreso a la pista.

Cuarta válida: Galgadot

Hace yunta con José Rafael Rojas, quien le confía la oportunidad en el lomo de esta yegua que reaparece tras 189 días sin correr. "Esta yegua anda bien en cancha. De verdad mejoró mucho con el actual entrenador y deben incluirla en sus combinaciones."

Quinta válida: Coco Chanel

Repite la monta sobre la yegua. "Viene de ocupar el sexto lugar. Su evolución es bastante buena y esperamos que este domingo no sea la excepción".

Sexta válida (Primer paso de la Triple Corona): Bandera

Prueba de mayor envergadura, el potro regresa de un paro de 147 días). "De verdad este caballo anda espectacular. Efectivamente reaparece luego de aquella victoria que obtuvimos en el mes de enero. Su condición es óptima en cancha y, con el favor de Dios, vamos a decidir dicho evento selectivo."

Para cerrar, el experimentado profesional extendió un mensaje a los aficionados: "Están cordialmente invitados para que asistan al hipódromo La Rinconada, nos apoyen, jueguen el 5y6 y disfruten de una tarde selectiva".