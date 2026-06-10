Reaparece nieto de semental que dio un ganador del Clásico del Caribe luego de 105 días sin competir en La Rinconada

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El segundo domingo del mes de junio llega con la reunión número seis del segundo meeting de la temporada 2026 en el hipódromo La Rinconada. El óvalo de Coche alcanza su jornada número 25 del año con una programación de 13 carreras. Además, inicia la Triple Corona Nacional para potros de tres años con la realización del Clásico José Antonio Páez GI en 1.600 metros.

La Rinconada: Reaparece nieto de Slew’s Tizzy luego de 105 días sin competir

En la segunda competencia de las jornadas no válidas, con hora de partida a la 1:25 de la tarde, se disputará una Condicional de Reclamo para caballos nacionales e importados de seis y más años, ganadores hasta de cuatro carreras. El evento tiene una distancia de 1.300 metros y cuenta con una nómina de ocho purasangres inscritos. La prueba ofrece un premio adicional especial de $30.420 a repartir.

En dicha carrera, el entrenador Jorge Salvador firmó la hoja de participación del castaño maduro de siete años, Bendito. El ejemplar contará con la monta del jockey profesional Félix Velásquez para los colores del Stud Enigma.

El producto del semental Jupiter Pluvius en la matrona Bom Bom, por Slew’s Tizzy, volverá a la acción tras 105 días de ausencia en los programas oficiales. Su última inscripción ocurrió el pasado primero de marzo del año en curso, fecha en la que sufrió un retiro de la pista a causa de una Hemorragia Pulmonar.

Es necesario recordar que su abuelo materno, Slew’s Tizzy, falleció en 2023. Pese a esto, se mantiene como uno de los sementales de más confianza en el hipismo venezolano. Su legado incluye a destacados corredores como The Brother Slew (ganador del Clásico del Caribe) y Tequila (ganadora de la Copa Dama del Caribe). También destacan campeones de la talla de Kandinsky, Verstappen y, de forma más reciente, el campeón dosañero de 2024, Marco Antonio.

Su trabajo más reciente en la arena de La Rinconada, registrado por la División de Tomatiempos del INH, se ejecutó el pasado seis de junio. El purasangre cubrió una distancia de 600 metros con un parcial de 40.6 y un remate de 12.4. El ejercicio fue cómodo, sin exigencias y en pelo.