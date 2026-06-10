La sangre de Secretariat vuelve a La Rinconada tras 105 días de ausencia y estrena entrenador

Suscríbete a nuestros canales

El Hipódromo La Rinconada tendrá este domingo la celebración de la reunión hípica número 25 de la temporada 2026, en el marco de la sexta fecha del segundo meeting, con una programación de 13 carreras, donde se disputarán el Clásico Ejercito Bolivariano (GII) y el Clásico José Antonio Páez (GI) como inicio de la Triple Corona Nacional.

La Rinconada: La sangre de Secretariat vuelve a La Rinconada luego de 105 de ausencia con entrenador nuevo

En la séptima carrera de la jornada hípica no válida del domingo se va a disputar una prueba para caballos nacionales e importados de cuatro y más años, ganadores de cinco y más carreras en una distancia de 1.200 metros con un premio adicional especial de $33.800 a repartir y cuenta con una nómina de siete purasangres a competir.

En dicha prueba, se realizará la reaparición del ejemplar Perfect La Combee (USA), el cual viene de un parón de 105 días sin competir y, además, volverá con entrenador nuevo. Ahora el purasangre está bajo el entrenamiento de Oscar Manuel González y ahora defenderá los colores del Stud MM.

Debemos recordar que este ejemplar de cinco años tiene una campaña de cinco victorias en diez presentaciones que ha realizado en el país. Es un producto del semental Bee Jersey en Perfect La Comete por Perfect Soul, un hijo de la matrona Ball Chairman, hija del gran Triple Coronado Secretariat.

El macho castaño de cinco años no corre desde el pasado primero de marzo del año en curso, y no ha logrado una nueva victoria desde el pasado 20 de julio del 2025, fecha en la que venció en una distancia de 1.400 metros con un tiempo de 83 exactos bajo la monta del jockey profesional Jhonathan Aray.

Su trabajo más reciente lo realizó el pasado seis de junio en un recorrido de 600 metros con un tiempo de 38 exactos, y un remate de 11.3, donde tronó sin silla, según indicó la División de tomatiempos del INH en su hoja de aprontes oficiales.