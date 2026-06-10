¿Conoces la historia del Páez? El primer paso a la inmortalidad en La Rinconada

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El óvalo de Coche se viste de gala este mes de junio. El majestuoso Hipódromo La Rinconada abrirá sus puertas este domingo para albergar una de las jornadas más trascendentales del calendario hípico nacional. El epicentro de la tarde dominical será la disputa del Clásico José Antonio Páez (Grado I), una competencia que no solo representa el primer peldaño de la codiciada Triple Corona Venezolana, sino que también enciende la pasión de miles de aficionados en todo el país.

Un selecto lote de trece potros de tres años se citará en la pista caraqueña para afrontar la exigente distancia de 1.600 metros. Los competidores buscarán la gloria deportiva y, al mismo tiempo, el derecho a reclamar una parte de la bolsa especial de $195.000 a repartir, un incentivo económico de gran magnitud que eleva la tensión y el atractivo de la contienda.

Un místico punto de partida hacia la gloria de la hípica nacional

El Clásico José Antonio Páez trasciende la definición de una simple carrera. Esta prueba, impregnada de anécdotas y de una rica tradición cultural, sostiene la estructura mítica del turf venezolano. A lo largo de las décadas, el evento ha funcionado como el filtro definitivo donde se separan los buenos corredores de las auténticas leyendas.

La historia del hipismo local demuestra que el camino hacia la consagración es un terreno exclusivo para ejemplares excepcionales. De hecho, solo nueve purasangres han logrado la hazaña de conquistar la Triple Corona Nacional desde su institución. Esta cifra tan reducida es un testimonio irrefutable de la dificultad extrema que implica mantener la regularidad en las tres coronas. El último caballo que inscribió su nombre en este olimpo fue el recordado triplecoronado Raffsttar en el año 2020, cuya campaña estableció un estándar de excelencia muy alto para las nuevas generaciones de pisteros.

Estadísticas y datos históricos que definen la mítica de la milla

Para comprender la magnitud de la jornada que se avecina, resulta indispensable revisar las páginas doradas de esta competencia, las cuales registran marcas y nombres imborrables:

Los reyes de la fusta y el entrenamiento

La efectividad en el Clásico José Antonio Páez pertenece a un grupo selecto de profesionales que descifraron el secreto de la clásica milla:

Jinetes más ganadores: El legendario Balsamino Moreira lidera el historial con seis visitas al recinto de ganadores, logradas en las temporadas de 1969, 1971, 1976, 1978, 1982 y 1983. A su lado, el estelar Emisael Jaramillo comparte el pináculo con seis victorias, las cuales concretó en los años 2004, 2005, 2006, 2007, 2010 y 2012.

Entrenadores más laureados: En el plano de la preparación, dos estrategas comparten los máximos honores con cinco triunfos cada uno. Daniel Pérez inscribió su firma en las ediciones de 1979, 1981, 1985, 1991 y 1993, mientras que Julio Ayala hizo lo propio en las temporadas de 1984, 1987, 1990, 2001 y 2004.

El récord cronométrico y la influencia genética

La velocidad pura y la resistencia se combinan en la distancia de los 1.600 metros, donde la genética juega un papel crucial:

La marca regente: El registro más veloz para este recorrido pertenece al ejemplar Mr. Ángelo. Bajo la conducción del jinete Emisael Jaramillo y la preparación de Riccardo D’Angelo, este corredor detuvo los cronómetros en un tiempo de 93.4 segundos para la distancia.

Sementales dominantes: Dos reproductores marcaron una época de oro a través de sus descendientes. El padrillo Hylander destacó gracias a los triunfos de sus hijos en 1962, 1965, 1967 y 1969. Por su parte, el extraordinario jefe de raza Water Poet emuló la hazaña mediante su progenie en los años 2006, 2007, 2009 y 2010.

Un dato de actualidad: La influencia del recordado Water Poet se mantiene viva en la presente edición. Entre los trece aspirantes destaca la presencia de su nieto, el ejemplar Teniente Dan, que saltará a la pista con el número cinco en su gualdrapa bajo la tutela del experimentado entrenador Riccardo D’Angelo.

Expectativa máxima ante el sonido del clarín

Los días previos concluyen y la tensión en las caballerizas de La Rinconada es evidente. La mesa está servida para un espectáculo civil de primer orden y la expectativa del público general aumenta con el paso de las horas.

La afición hípica de Caracas y del resto de Venezuela aguarda únicamente el toque del clarín, ese sonido tradicional que ordenará el ingreso de los competidores al aparato de partidas. Los expertos coinciden en que cada uno de los trece potros entregará el máximo de sus capacidades sobre la arena. Esta promesa de entrega garantiza una tarde memorable que perdurará en el recuerdo de los fanáticos, y que ratificará al Hipódromo La Rinconada como el epicentro absoluto de la emoción y del talento ecuestre del país.