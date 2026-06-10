Mucho cuidado en el óvalo de La Rinconada: Reaparece un gran rival de la pasada Triple Corona Nacional

Suscríbete a nuestros canales

Una vez que el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) dio a conocer la lista oficial de los ejemplares inscritos para la jornada dominical, la fanaticada hípica inició de inmediato sus respectivos análisis con miras a una nueva y emocionante reunión de carreras. Este domingo, el óvalo capitalino se vestirá de gala con la celebración de dos pruebas de corte selectivo (Grado I y Grado II), las cuales figuran como la principal atracción de la tarde y formarán parte del tradicional juego del 5y6 nacional.

Como es sabido, el plato fuerte de la programación será el inicio de la Triple Corona Nacional para potros de tres años. Sin embargo, los aficionados también disfrutarán de la actuación de ejemplares importados de gran calidad, incluidos varios debutantes en el patio caraqueño, una situación que generó altas expectativas entre los seguidores del turf venezolano desde el momento de la publicación de los llamados oficiales.

Un retorno de alta jerarquía en una prueba especial: La Rinconada R25

La mayor expectativa de la jornada, fuera de los eventos jerárquicos, se concentrará a la altura de la sexta carrera de la tarde. En esa oportunidad, la pista de La Rinconada albergará una prueba especial en distancia de 1.400 metros, un trayecto estructurado de forma exclusiva para caballos nacionales e importados de cuatro y más años, ganadores de una competencia. Un total de nueve ejemplares saltará a la cancha en busca de la victoria y del atractivo premio adicional especial de 27.040 dólares a repartir entre los ocupantes del marcador.

El nombre que concentra la atención de los especialistas es, sin duda, el de Maple Grove. El calificado purasangre formará parte de esta largada luego de un prolongado parón de 231 días sin actuar en una competencia oficial en el óvalo de Coche. El valioso hijo del semental Vacation en la matrona Magnolia Moon, por el cotizado vientre de Malibu Moon, cumple su campaña bajo el meticuloso entrenamiento del preparador Germán Rojas.

Ganador del Cría Nacional: 2025

La última actuación pública de este ejemplar ocurrió el pasado 26 de octubre, fecha en la cual formó parte del prestigioso Clásico Internacional "Simón Bolívar" (Grado I). En aquella oportunidad, el noble corredor fracasó al arribar en la última casilla del marcador debido a que claudicó en plena carrera, un percance físico que le impidió culminar el recorrido de manera normal. Tras un merecido descanso y un proceso de recuperación absoluta en los establos, el animal se encuentra listo para demostrar sus condiciones.

Los analistas recuerdan que este ejemplar, que ahora cuenta con cuatro años de edad, posee una enorme calidad pistera. En su campaña de tresañero, fue capaz de adjudicarse una victoria inobjetable en el Clásico "Cría Nacional" de la temporada 2025, evento que escenificó el segundo paso de la Triple Corona Nacional en recorrido de 1.800 metros. En aquella gloriosa tarde, el purasangre contó con la conducción del jinete Jhonathan Aray para doblegar a sus enconados rivales de generación.

Para este compromiso de reaparición, el espécimen nacido y criado en los potreros del Haras Montesano, poseedor de una campaña oficial de once actuaciones con un triunfo, contará con los servicios del efectivo látigo Hemirxon Medina en las riendas. Asimismo, el cuerpo técnico determinó el uso de una combinación específica de implementos para asegurar el máximo rendimiento en la pista: bozal (Bz), vendas (V), gringolas (Gr), bozal blanco (Bb) y la lengua amarrada (La). Su regreso representa uno de los atractivos históricos más importantes de la reunión número 25 en Caracas.