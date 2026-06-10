Juan Pablo Paoloni busca repetir la gloria clásica este domingo en el óvalo de Coche

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El ambiente hípico en el óvalo de Coche recupera su máximo esplendor con el anuncio oficial de la cartelera dominical. El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) formalizó la programación correspondiente a la reunión número 25 de la temporada 2026, una jornada pautada para este 14 de junio que promete emociones intensas a través de un total de trece competencias.

El principal atractivo para la afición radica en la inclusión de dos eventos selectivos de enorme tradición, los cuales formarán parte del juego del 5y6 nacional y contarán con una importante atracción internacional en las riendas.

Una vez más, el jinete de origen argentino Juan Pablo Paoloni atiende el llamado de la junta directiva del Stud "Los Audaces". En esta oportunidad, el profesional gaucho asumirá la responsabilidad de conducir a tres piezas clave de la cuadra, una agenda de alto calibre que incluye la participación en los dos clásicos de grado de la tarde caraqueña.

El antecedente inmediato de una victoria internacional: La Rinconada

La presencia de Paoloni en la pista de La Rinconada despierta un gran entusiasmo entre los apostadores debido a los exitosos resultados de sus incursiones previas. La visita más reciente del fusta extranjero ocurrió el pasado 25 de abril, fecha en la cual se disputó la edición número CV del Clásico Internacional "Presidente de la República" (Grado I) en el extenuante trayecto de 2.400 metros. Cabe recordar que dicho evento debió cumplir con una reprogramación oficial en el calendario hípico.

En aquella magna cita, el látigo argentino logró una victoria contundente por intermedio del ejemplar importado Preposition, un calificado corredor que contó con la preparación del entrenador Humberto Correia. Esa notable exhibición de recursos y efectividad profesional consolidó la confianza mutua entre el jinete y los inversionistas locales, realidad que motiva este nuevo viaje con el objetivo de emular el éxito en el corto circuito de velocidad y aliento.

La agenda dominical al servicio de la seda ganadora

Los tres compromisos asignados para Paoloni este domingo concentran un alto porcentaje de probabilidad de éxito, de acuerdo con los primeros reportes de la prensa especializada. El itinerario del profesional con las sedas del Stud "Los Audaces" quedó estructurado de la siguiente manera:

8va Carrera - Clásico "Ejército Bolivariano" (Grado II): El argentino iniciará sus compromisos de grado sobre los lomos de Astuto que conoce a la perfección . Este valioso corredor medirá fuerzas en un exigente recorrido de 1.800 metros, una prueba de fuego donde se verán las caras ejemplares maduros y da inicio al 5y6.

10ma Carrera - : En la cuarta válida para el juego de las mayorías, Paoloni tendrá la responsabilidad de guiar al purasangre norteamericano Hayes Bay (Usa) , un animal que posee excelente concepto en los establos y que buscará imponer su jerarquía en la pista. En su más reciente viene de ganar.

13ra Carrera - Clásico "José Antonio Páez" (Grado I): El cierre de la jornada de gala será con el ejemplar Triunfante en la milla clásica. Esta competencia representa nada menos que el primer paso de la Triple Corona Nacional para potros de tres años, una cita donde la destreza del jinete resultará fundamental para asegurar el éxito en los metros decisivos.

La expectativa de los aficionados se mantiene en ascenso ante la oportunidad de presenciar el desempeño del profesional extranjero, quien buscará ratificar su condición de ganador clásico en la arena de Caracas.