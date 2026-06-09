Una base sólida en Hinava: Stella Cadente busca el éxito en la Copa Carlos Pérez Abarrio

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El óvalo de Hinava se alista para una de sus jornadas más esperadas en la presente temporada hípica. Este sábado 13 de junio de 2026, el Hipódromo Nacional de Valencia abrirá sus puertas para celebrar su reunión número 15 del año calendario. Aunque la programación ofrece atractivas competencias desde el inicio, la máxima emoción de la tarde se concentrará a la altura de la séptima carrera del programa oficial.

Dicho compromiso, que además funciona como la quinta válida para el tradicional juego del 5y6 nacional, albergará una nueva edición de la Copa "Carlos Pérez Abarrio", un evento selectivo que promete un emocionante duelo de velocidad en distancia de 1.200 metros.

Un selecto grupo de siete destacadas yeguas de tres y más años saltará a la pista con el firme propósito de inscribir su nombre en el historial de esta prueba. Más allá del prestigio profesional que otorga el triunfo, las competidoras medirán sus fuerzas por un atractivo incentivo económico, el cual incluye un premio adicional especial de 14.400 dólares a repartir entre los primeros puestos del marcador.

La nómina oficial de participantes quedó estructurada de la siguiente manera:

Amor Amor: Contará con la conducción desde los estribos del jinete Ender Graciel y la presentación del entrenador Juan Carlos Pérez Pérez.

Deep Love: Será guiada por el experimentado José Gilberto Hernández, en una segunda carta para el preparador Juan Carlos Pérez Pérez.

Stella Cadente: Llevará en las riendas al efectivo Alejandro Briceño bajo la rigurosa tutela del líder preparador Jesús Carfunjol Arteaga.

Explosiva: Tendrá el compromiso del látigo José Daniel Calicho en combinación con el entrenador Renny Verástegui.

Chipis Time: Recibirá la monta asignada a Fernando José García, en una segunda presentación clave dentro del programa para Jesús Carfunjol Arteaga.

Queen Of South: Hará su aparición en la pista con las órdenes del jockey Osis Martínez bajo el cuido profesional de Renny Verástegui.

Sra. Florencia: Cerrará el lote de aspirantes con la monta asignada a Félix Velásquez y la preparación de Carlos Escobar Jr.

Stella Cadente surge como la auténtica base del evento

A pesar de la calidad que exhiben las rivales inscritas, todas las miradas de los cronistas y aficionados se posan de manera unánime sobre la figura de Stella Cadente. La calificada corredora surge en el papel como la lógica candidata para adjudicarse los máximos honores en la Copa "Carlos Pérez Abarrio". Esta destacada hija del semental Great Hunter en la matrona Loose Star, por el recordado vientre de Unbridled’s Song, posee una de las hojas de vida más respetables del patio central.

La nieta de Unbridled’s Song exhibe una campaña impecable con un total de 28 actuaciones públicas, trayecto donde acumula una notable marca de nueve victorias. Este palmarés la destaca de forma contundente sobre el resto del grupo, con el aval añadido de haber dominado con solvencia a varias de las yeguas que le saldrán al paso este sábado.

La consentida del tradicional Stud "Excelso" saldrá a la cancha en óptimas condiciones físicas. El hecho de contar con la monta de Alejandro Briceño que la conoce a la perfección representa una enorme ventaja para sus conexiones, puesto que el jinete la conoce a la perfección y sabe cómo administrar sus fuerzas en los tramos iniciales.

Por tales motivos, la valiosa corredora se presenta ante la consideración de la prensa especializada como una auténtica línea para los cuadros del 5y6, con todas las credenciales profesionales para llevarse el triunfo definitivo y ofrecer un gran espectáculo visual a la apasionada afición valenciana.