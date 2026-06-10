Un monarca de grado I rompe el ayuno de 119 días y asume el reto de los 1.800 metros este domingo en La Rinconada

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La mesa está servida para una de las jornadas más memorables de la presente temporada en el óvalo de Coche. Este domingo, el Hipódromo Internacional La Rinconada ofrecerá un atractivo programa oficial estructurado por trece competencias de primer nivel. La máxima emoción selectiva romperá fuegos de manera temprana a la altura de la quinta carrera del orden oficial, compromiso que funcionará como la primera válida para el tradicional juego del 5y6 nacional.

En ese escenario se disputará la edición número LXXII del Clásico "Ejército Bolivariano" (Grado II), un exigente trayecto de 1.800 metros que congregará a un selecto lote de once ejemplares de cuatro y más años, quienes medirán sus fuerzas por una recompensa de 7.000 bolívares a repartir, más un atractivo incentivo especial de 162.500 dólares.

El gran centro de atracción de esta prueba institucional será, sin duda, la presencia del calificado purasangre Li Tre Fratelli. El valioso corredor saltará a la cancha con el número dos en su gualdrapa y contará con los servicios del experimentado jinete profesional Johan Aranguren. Este pupilo del preparador Carlos Luis Uzcátegui marcará su regreso oficial a las competencias públicas luego de un prolongado ayuno de 119 días sin acción en la arena caraqueña.

Origen de casta y su antecedente inmediato: La Rinconada

Li Tre Fratelli es un caballo castaño de seis años con una de las líneas maternas más respetables del patio. Este hijo del semental Tiz West en la matrona Muñecota posee el valioso aval de ser nieto del recordado triplecoronado nacional Taconeo, una herencia genética que justifica su enorme capacidad en las distancias de aliento.

Su actuación más reciente se registró el pasado 15 de febrero de la presente temporada, fecha en la cual formó parte del Clásico "Hylander". En aquella oportunidad, el valioso corredor completó una meritoria presentación al arribar en la tercera casilla del marcador selectivo, un resultado que sirvió como base para su posterior plan de entrenamientos enfocados en los tiros de resistencia. Tras un adecuado proceso de acondicionamiento físico en los establos, el defensor de los colores del Stud "Don Rafael" se encuentra en plenitud de condiciones para asumir este nuevo reto en su campaña.

Un palmarés de leyenda en el óvalo de Coche

La trayectoria de este noble competidor es el reflejo de la constancia y la alta calidad pistera. Con una hoja de vida que registra un total de 22 actuaciones públicas, el nieto de Taconeo acumula la impresionante cifra de 11 triunfos en la arena de Caracas. Su historial dorado incluye victorias en las pruebas más emblemáticas de la programación hípica local a través de las diferentes etapas de su desarrollo atlético:

A los 2 años: Inició su dominio selectivo con una contundente victoria en el Clásico "Comparación" (Grado I), el evento cúspide para los ejemplares juveniles.

A los 3 años: Ratificó su jerarquía generacional al adjudicarse de forma sucesiva los clásicos "Francisco de Miranda" (Grado II), "Hypocrite" (Grado II), "Millard Ziadie" (Grado II) y el Clásico "Juan Vicente Tovar" (Grado III).

A los 5 años: Alcanzó su madurez física ideal para transformarse en el rey de la distancia con sus triunfos en el prestigioso Clásico Internacional "Presidente de la República" (Grado I), además de los clásicos "José María Vargas" (Grado II) y "Burlesco" (Grado II).

La presencia de este múltiple ganador clásico añade un enorme prestigio a la reunión número 25 en La Rinconada. Los aficionados y especialistas del turf mantendrán su atención fija en el desempeño de este coloso, el cual saldrá a la pista con la seria intención de sumar una nueva gema selectiva a sus vitrinas y ratificar su estatus de ídolo de la afición caraqueña.