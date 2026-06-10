¡Récord imbatible! Entérate del caso del Clásico José Antonio Páez más veloz en su historia

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La reunión 25 será este domingo 14 de junio en el hipódromo La Rinconada con un total de 13 competencias entre ellas dos pruebas selectivas de gala: Clásico Ejército Nacional Bolivariano (GII) y la edición 77 del Clásico José Antonio Páez (GI), primer paso de la Triple Corona Nacional.

El origen de la milla del Páez: Datos hípicos

Todo comenzó en el año 1950 cuando se albergó la primera edición del Clásico José Antonio Páez, una prueba estructurada para la distancia de 1.600 metros.

En aquella cita histórica, el ejemplar Burlador grabó su nombre como el primer vencedor de la competencia.

El veloz pistero, hijo del respetado semental Burlesco, cruzó la meta bajo la guía del jinete Ángel Gutiérrez, pues defendió las sedas del Stud La Rinconada, divisa que pertenecía al propietario Henrique Lander.

Mejor tiempo en la historia de la milla del Páez: Datos hípicos

A partir de 1956, este clásico adquirió un prestigio aún mayor al integrarse como el primer peldaño de la Triple Corona Nacional.

Desde entonces, la edición con el mejor crono en la historia de esta selectiva correspondió al día 21 de mayo de 2006.

En esa oportunidad, el potro Mr. Ángelo registró la marca imbatible de 93’’4. Aquella hazaña la contó con la monta de “El Muchacho de la Película” Emisael Jaramillo (quien en la actualidad cumple campaña en Santa Anita Park, California, Estados Unidos), bajo la preparación del entrenador Riccardo D'Ángelo.

Este registro histórico no solo consagra la velocidad y la resistencia del gran purasangre en la pista, sino que también rinden homenaje a los jinetes, entrenadores y propietarios que han forjado la identidad del turf venezolano.