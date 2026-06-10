La advertencia de Eliecer Gómez: “Bajo ningún concepto olviden a mis ejemplares este domingo en La Rinconada”

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Como parte de su cobertura matutina en el hipódromo La Rinconada, el equipo de Meridiano Web conversó con el entrenador Eliecer Gómez. El profesional presentará dos piezas clave en la séptima reunión del segundo meeting del año en el óvalo de Coche. La jornada dominical incluye un total de 13 competencias, con dos eventos de gran envergadura dentro del popular juego del 5y6 nacional, el cual iniciará de manera oficial en la octava carrera del día.

"Por aquí nos encontramos complacidos de acompañar a Meridiano Web. Este domingo disfrutaremos de dos eventos selectivos de gran nivel en La Rinconada", manifestó el preparador con entusiasmo.

Segunda carrera: El guerrero Base Armador busca una nueva foto

El primer ejemplar que pasará por el sillín de la cuadra de Gómez será el noble Base Armador, inscrito en el segundo compromiso de la cartelera.

—Nada que decir de este noble ejemplar. Es un caballo que todas las corre bien. Ostenta una condición física envidiable a pesar de sus ocho años de edad. Es un lote parejo; incluso, ya enfrentamos a varios de los rivales de turno y Base Armador se los ganó en el pasado. De verdad esperamos una muy buena actuación de su parte. Nada nos sorprende de él, es polifacético. Contamos una vez más con la monta del campeón Robert Capriles y esperamos una gran carrera, y por qué no, la victoria.

Duodécima carrera (Quinta válida): My Three Loves por la reivindicación R25

En la penúltima competencia del programa, quinta válida para el juego millonario, saltará a la pista la importada My Three Loves, pieza que en esta ocasión contará también con los servicios del jinete Robert Capriles.

—En su debut esperábamos una mejor carrera de ella. Sabemos que la primera actuación siempre es difícil y los caballos suelen hacer cosas diferentes a las que acostumbran en sus ejercicios matutinos. Pasamos la página. Ahora contará con la conducción de Robert, quien no pudo estar sobre su lomo en el compromiso anterior debido a una suspensión.

El entrenador detalló el plan de entrenamientos previo a este reto dominical:

—La yegua volvió a sus manos. Capriles trabajó con ella y este miércoles realizó el ajuste respectivo. La llevó al aparato de partidas y el resultado fue excelente. De verdad esperamos una gran presentación en una prueba muy pareja. Sabemos de la presencia de otra debutante del compadre Fernandito Parilli que viene con ejercicios de alta calidad; sin embargo, a la nuestra no la dejen fuera de sus combinaciones. Sellen el 5y6 y asistan este domingo al hipódromo para que nos acompañen y disfruten de los clásicos.