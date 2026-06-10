¡Desde La Rinconada! Hemirxon Medina ofrece el reporte exclusivo sobre Pontevecchio

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Este miércoles 10 de junio la habitual jornada de ajustes se celebró en el hipódromo La Rinconada, por lo que el equipo periodístico de Meridiano Web estuvo presente en la pista con el objetivo de recopilar información de primera mano.

A través de entrevistas con jinetes y preparadores (quienes evaluaron minuciosamente el desempeño de sus piezas en la arena), se conocieron los detalles de los ejemplares inscritos para la reunión número 25 de la presente temporada, programada para este domingo 14 de junio.

Hemixon Medina: Pontevecchio Clásico José Antonio Páez La Rinconada Datos Hípicos

Entre las figuras que destacaron en la actividad matutina estuvo el fusta profesional Hemirxon Medina. El cotizado jinete conversó con este portal digital para analizar las proyecciones de su único compromiso que será en la cita de mayor importancia de la reunión dominical.

Saludos Hemirxon. Para esta ocasión tendrás dos compromisos para la reunión 25, sin embargo, conversaremos acerca del potro tresañero Pontevecchio que montarás para el LXXVII Clásico José Antonio Páez (GI) primer paso de la Triple Corona Nacional en la sexta válida o la carrera de los acumulados presentado por Germán Rojas.

-Este caballo atraviesa por muy buenas condiciones, se encuentra en perfecto estado físicamente y en el nombre de Dios esperamos estar en el tope del marcador.