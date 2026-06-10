Para no caerse: Carlos Luis Uzcátegui revela los candidatos que están listos para el 5y6 dominical

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El equipo de Meridiano Web asistió este miércoles por la mañana a la jornada de aprontes en la pista de La Rinconada. Durante la cobertura, el personal conversó con diversos jinetes y entrenadores, con el propósito de ofrecer detalles sobre la condición física de los ejemplares que verán acción en la reunión número 25 del segundo meeting del año.

El preparador Carlos Luis Uzcátegui concedió una entrevista exclusiva para este portal digital, en la cual ofreció un análisis detallado sobre la condición de los siete ejemplares que inscribió para la jornada dominical.

Carlos Luis Uzcátegui: Entrevista Meridiano Ejemplares 5y6 La Rinconada Datos Hípicos

Un gran saludo entrenador. De siete ejemplares que usted presentará para la jornada dominical conversaremos sobre los que estarán en las válidas para el 5y6. En el Clásico Ejército Nacional Bolivariano (GI) a la altura de la primera válida ensillarás al castaño Li Tre Fratelli que reaparece luego de 119 días sin correr, con la monta de Johan Aranguren.

-Saludos para la afición hípica de Venezuela y el mundo. Li Tre Fratelli salió de un breve descanso para recuperarse de algunas molestias y ya se encuentra en óptimas condiciones. No lo dejen fuera de sus combinaciones en la primera válida.

Luego en la tercera válida participa la yegua importada Nikitis (USA) ¿Qué nos puedes comentar de su preparación?

-Es una carrera sumamente interesante y pareja. Mi yegua, Nikitis, posee un gran nivel y afrontará su distancia ideal, los 1.400 metros; recomiendo no dejarla fuera de las combinaciones.

Para cerrar en la cuarta válida presenta a la castaña cuatroañera estadounidense Muscle Maiden pues reaparece luego de 63 días sin correr.

-La yegua muestra una notable evolución tras corregir y ajustar algunos detalles técnicos. Se encuentra en excelente forma para esta cuarta válida, así que no se caigan con Muscle Maiden.