¿Hazaña a la vista? La meta histórica que persigue una importante divisa este domingo en La Rinconada

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Todo está listo para que este domingo el óvalo de Coche abra sus puertas a una nueva y emocionante jornada de carreras. El principal hipódromo del país ofrecerá un exigente programa de 14 competencias, donde destacan dos eventos selectivos de enorme jerarquía. La acción de corte clásico iniciará en la octava carrera de la tarde primera válida para el juego del 5y6 nacional con la disputa del tradicional Clásico "Ejército Bolivariano" (Grado II), una prueba estructurada en un recorrido de 1.800 metros.

En el universo del hipismo, el principal protagonista es el caballo; sin embargo, detrás de cada campeón existe el esfuerzo de los propietarios. Ellos son los inversionistas que sostienen el espectáculo y hacen posible el nacimiento de estas grandes figuras, las cuales, con el paso del tiempo, se ganan el cariño del público y aseguran un lugar de honor en la historia del turf venezolano.

Siete décadas de tradición selectiva: La Rinconada

Desde su primera edición en 1954, esta importante competencia rinde un tradicional homenaje a los defensores de la patria y convoca a los mejores fondistas del patio. En esta oportunidad, una nómina de once de los mejores ejemplares maduros que hacen vida en La Rinconada medirá fuerzas en la exigente distancia de 1.800 metros. Sobre la arena de Coche, la resistencia de los purasangres y la astucia estratégica de los jinetes serán los factores determinantes para asegurar la victoria.

A lo largo de los años, un selecto grupo de ocho divisas han dejado una huella imborrable en este evento al registrar múltiples victorias con sus respectivos corredores:

Stud Tamanaco: Logró el triunfo en los años 1956 y 1957 gracias a la emblemática yegua Ansiedad.

Stud Tuna: Se llevó los máximos honores en 1975 con Tanius y repitió la hazaña en 1995 por intermedio de Voyer.

Stud Amistad: Conquistó las ediciones de 1982 y 1983 con el recordado Tajoreal.

Stud Luxor: Disfrutó de las victorias consecutivas del campeón Winton en 1987 y 1988.

Stud Los Lara: Inmortalizó sus colores en 1996 y el año 2000 con el doble coronado El Gran Sol.

Stud San Gabriel: Alcanzó la gloria en 2007 con Águila de Oro y en 2010 con el recordado King Seraf.

Stud Alvajos: Dominó el panorama reciente en 2021 y 2022 con los pisteros El De Froix y BarryWhite.

Stud Perseverante: Hizo historia en las temporadas 2023 y 2025 de la mano del incansable El De Froix.

El Stud "Don Rafael V" busca la consagración en la lista de oro

A propósito de esta nueva edición, la emblemática divisa "Don Rafael V", de los tradicionales colores del señor Kelvin Álvarez, persigue un objetivo histórico: ingresar formalmente a la selecta lista de los máximos ganadores de la prueba.

Hasta la fecha, esta divisa cuenta con un único triunfo en este clásico, alcanzado en la temporada 2024 gracias a la sólida demostración del ejemplar Templario.

Este domingo, la responsabilidad de buscar la hazaña recae sobre el lomo del campeón Li Tre Fratelli. Un triunfo de este destacado corredor no solo significará el regreso triunfal de una de las máximas figuras del óvalo de Coche, sino que también elevará al Stud "Don Rafael V" al Olimpo de las escuderías hípicas con múltiples éxitos en el historial del Clásico "Ejército Bolivariano". La mesa está servida para un choque de titanes que paralizará a la fanaticada nacional.