Germán Rojas: La constancia de un gran profesional que busca la gloria en el Clásico "José Antonio Páez" (GI)

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Con motivo de la jornada de lujo que depara este domingo el hipódromo La Rinconada, el equipo de Meridiano Web realizó su habitual despliegue matutino. El objetivo fue claro: recabar de primera mano las expectativas de los diferentes protagonistas con relación a las pruebas de mayor envergadura dentro de la programación.

En este escenario, el nombre del destacado entrenador Germán Rojas resuena con fuerza. Su firma estará presente en el Clásico "José Antonio Páez" (Grado I), evento donde presentará a dos de sus pupilos.

Mística de trabajo en la arena de Coche

Rojas, un profundo conocedor del exigente arte del entrenamiento de purasangres, posee una trayectoria donde las pruebas selectivas ocupan un lugar especial en sus recuerdos. Su rutina de trabajo arranca desde la madrugada en las caballerizas; si bien en la actualidad no cuenta con una población numerosa de ejemplares, su fe no desmaya. Al contrario, labora con un rigor impecable sobre el material selecto que posee en su patio.

La impecable condición de sus pensionados demuestra que la calidad supera a la cantidad. Por ello, las puertas de su caballeriza se mantienen abiertas para los nuevos inversionistas que deseen confiar su capital en el gran trabajo de este profesional y de su dedicado equipo de cuadra.

Una asignatura pendiente en el primer paso de la Triple Corona: R25

Aunque el historial del Clásico "José Antonio Páez" registra importantes figuraciones para su contabilidad, la victoria le ha sido esquiva. Este domingo, sin embargo, surge la oportunidad dorada para materializar ese sueño. Dos potros de alta valía, Pontevecchio y Ponsigue, asumirán la enorme responsabilidad en la pista.

A continuación, sus declaraciones para nuestra plataforma digital:

"Efectivamente presentó a dos ejemplares que atraviesan óptimas condiciones físicas. Sus respectivos jinetes trabajaron a los potros en los entrenamientos matutinos, los conocen a la perfección y ambos gozan de una salud envidiable. Con un toque de suerte, considero que vamos a decidir la competencia".

Un lote numeroso y exigente

Respecto a la complejidad del compromiso, el experimentado preparador no subestimó a sus rivales de turno:

"La carrera es sumamente pareja. Participan 13 corredores, es un clásico de enorme tradición y todos los profesionales quieren la victoria. Lo único que nos queda es ligar que las cosas salgan bien en la pista y que Dios nos ayude".