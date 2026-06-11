La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°25

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El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. Datos Gratis - Gaceta Hípica.

La Rinconada: Favoritos de la Catedra de la semana 25 por las publicaciones del BloqueDeArmas

En esta oportunidad, sepresenta la jornada hípica sabatina en el coso del Cabriales, con la celebración de ocho competencias y una nueva edición de la Copa Carlos Pérez Abarrio en la quinta válida sabatina, mientras en la jornada dominical en el vetusto óvalo de Coche, el cual verá realizarse una nueva reunión más y el inicio de la Triple Corona Nacional para potros de tres años, en el tradicional recorrido de 1.600 metros o la milla con el Clásico José Antonio Páez GI, y una nueva edición del Clásico Ejercito Bolivariano (GII) para ejemplares maduros en distancia de 1.800 metros.

¡El día domingo 14 de junio, juega y gana con el 5y6 Nacional en el hipódromo La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 03:55 pm, con una jornada de seis apasionantes carreras. Es una tarde donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo donde tendrà el eliciente de ver correr la primera gema de la Triple Corona Nacionales de tres años en distancia de 1.600 metros. No te quedes por fuera: Sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias.

PRIMERA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS Astuto 13 Li Tre Fratelli 11 Forrest Gump 2 Luigino 1 Gran Pepe 1

SEGUNDA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS Mister Will 11 Viejo Parra (RET) 7 El Toro Flores 4 Todo es Mío 4 Almendares 3 Tibu 1

TERCERA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS Hayes Bay 11 Tale of May 10 Like a Star 5 Brown Sugar 4

CUARTA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS Gran Feronia 12 Galgadot 8 Muscle Maiden 5 Catira Marcedes 4

QUINTA VÁLIDA

EJEMPLAR CABALLOS Carora´s Dream 15 Inspectora 7 My Three Loves 5 De Gala 3

SEXTA VÁLIDA