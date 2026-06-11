¡Imperdible! Cómo ajustó la línea de Gaceta Hípica buscará decidir su primera victoria en el 5y6 dominical

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Las carreras de caballos cada vez se han vuelto mucho más interesantes en lo que va de este segundo meeting de la presente temporada y este domingo 14 de junio será la reunión número 25, la cual tendrá una programación de 13 carreras entre ellas: LXXVII Clásico José Antonio Páez (GI) y LXXII Clásico Ejército Nacional Bolivariano (GII).

Por su parte, el popular juego del 5y6 Nacional se comienza a la altura de la octava competencia.

La duodécima competencia, quinta válida es para yeguas nacionales e importadas de tres años, debutantes o no ganadoras, en distancia de 1.100 metros y con la participación de 10 competidoras inscritas.

Yegua: Línea Gaceta Hípica 5y6 La Rinconada Datos Hípicos

La importada Carora’s Dream (USA) (número 4), compite en está válida, con la monta de Jaime “Pocho” Lugo y presentada por su nuevo entrenador Fernando Parilli Tota, pues reaparece después de 182 días sin correr.

Asimismo, se perfila como la primera favorita y la línea de Gaceta Hípica, además utilizará el implemento Bozal (+Bz) y dejará de usar las Vendas (-V).

En su última actuación pública, la nueva pupila de Parilli Tota arribó en la séptima posición a 13 cuerpos de la ganadora Latina Parts en el Clásico Senegal (GI).

Culminada la prueba, el entonces jinete Oliver Medina informó a la junta de Comisarios del INH que la potra estadounidense Cargó hacia la fuera en toda la carrera (CafTC).

Ajuste 5y6: La Rinconada

El día miércoles 10 de junio en la arena de Coche la pupila del Stud Z.M., solo dio un pique, en pelo, al tiro publicada por la hoja de ajustes de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

Favoritas para la carrera: La Rinconada