Nació para ser campeón: Hijo de un reconocido Doble Coronado y Caballo del Año debuta en el 5y6 de La Rinconada

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El tradicional juego del 5y6 Nacional será el gran atractivo en la vigésima quinta reunión de este domingo 14 de junio en el hipódromo La Rinconada. Las emociones del pool darán inicio formal a la altura de la octava competencia del programa, marco en el cual se disputará el LXXII Clásico Ejército Nacional Bolivariano (GII).

Por su parte, la novena de la cartelera, segunda válida para el juego de las mayorías está reservada para caballos nacionales e importados de tres años, debutantes o no ganadores, para un recorrido de 1.100 metros.

Una nómina de 11 competidores saltará a la pista en busca de su primera foto del año, ya sea en calidad de debutantes o dentro del lote de perdedores.

Potro debutante: 5y6 Nacional Información de Pedigree La Rinconada Datos Hípicos

En este grupo destaca la presencia de El De Petra (número 3). El pensionado de Jefferson Rivas contará con los servicios en los estribos del jinete aprendiz José Gabriel Contreras.

Este castaño de tres años hará su estreno oficial en las pistas y llama poderosamente la atención por su papel. Su padre, Bukowski, fue un corredor pistero de primer nivel que cumplió con una solvente campaña en la arena caraqueña, donde acumuló cinco victorias en 15 presentaciones, además de ganador y figuraciones en pruebas selectivas.

Entre las distinciones que adornan el historial de este recordado pistero destacan los títulos de Doble Coronado en la temporada 2018, Caballo del Año y Campeón tresañero. Por está razón y con mucho orgullo el debutante El De Petra es su primer producto.

Por el lado materno, el prospecto desciende de Interestelar, una destacada corredora que saboreó la victoria y figuró en eventos selectivos tanto en Santa Rita como en Hinava. En su campaña pistera brillan los trofeos de los clásicos AP Smart, Asoprozulia y Arturo Michelena. Al mismo tiempo es madre de Máximo Estelar y es su segundo producto registrado en nuestro país.

Respaldado por este imponente linaje familiar, el potro se perfila como un prospecto de enorme valor para el hipismo nacional. Desde esta tribuna le deseamos el mayor de los éxitos a todo su equipo y conexiones ante este esperado debut en el 5y6 dominical.

Trabajo previo al debut: La Rinconada

El ejercicio realizado por el castaño El De Petra antes de su debut fue el día 06 de este mes, la cual trabajo de segunda vuelta y marcó 54.4 para 800 metros, en silla, animado y respondió.