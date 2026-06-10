Paralizará el óvalo de Coche: Debuta un purasangre nieto de dos Jefes de Raza en La Rinconada

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Una de las carreras que tiene más ejemplares debutantes en la reunión número 25 de la temporada 2026 en el óvalo de Coche es la novena carrera de la programación y segunda de las válidas del 5y6 nacional, donde participarán hasta cinco debutantes de un total de 11 ejemplares inscritos en la misma prueba.

La Rinconada: Debuta un purasangre nieto de dos Jefes de Raza

A la altura de la novena carrera y en el marco del 5y6 Nacional se reservó una prueba para ejemplares nacionales o importados de tres años debutantes o no ganadores, en una distancia de 1.100 metros. En esta competencia, el entrenador Ismael Martínez presentará a dos purasangres que además realizarán su debut en la pista.

Uno de ellos correrá con el número nueve en la gualdrapa del lomo y se llama Todo es Mío. El potro irá bajo la monta del jinete aprendiz Winder Véliz para los colores del Stud San Manuelito. El animal es un producto del semental fallecido Slew’s Tizzy en Political Alert por Giant’s Causeway, nacido y criado en el Haras Los Samanes Polo & Racing.

Su pedigrí posee una fuerza de campeones, ya que es hijo de un semental que dio un ganador del Clásico Internacional del Caribe (Brother Slew). Además, el ejemplar es nieto de dos grandes Jefes de Raza del turf mundial, como lo son su abuelo paterno, Tiznow, y su abuelo materno, Giant’s Causeway.

Su puesta a punto en la arena capitalina más reciente la realizó el viernes cinco de junio, fecha en la que registró un tiempo de 800 metros en 50.3 (con un remate de 12.2), 64.2 / 79.2 / al tiro, de forma contenida y en buena forma, en silla y desde el aparato. Esta marca se convirtió en el cuarto mejor tiempo de ese día en la distancia, según informó la División de Tomatiempos del INH.